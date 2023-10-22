Илон Маск предложил неприлично переименовать Википедию

Американский бизнесмен, владелец соцсети X (бывшая Twitter) Илон Маск окончательно уронил авторитет интернет-энциклопедии «Википедия», предложив ей миллиард долларов за смену названия. Но есть нюанс ...
Википедия уже давно так себе источник информации. И не только русскоязычная. Илон Маск решил поставить в этом деле точку, предложив всемирной "всезнайке" "в интересах точности" сменить название. Не просто так, разумеется, а за деньги. За большие деньги. Потому что, как бизнесмен, знает, что ничего не делается просто так, но за деньги делается очень многое.
Пост с заманчивым предложением появился в его профиле в X аккурат под заявлением "Wikipedia is not for sale" - "Википедия не продается".
Я дам им миллиард долларов, если они поменяют свое название на Dickipedia.
Dick в английском языке обозначает мужской половой орган и относится к вульгарным словам.
В российских телеграм-каналах предложение Маска уже разошлось в вольном переводе - от "Хренопедия" до "Членопедия" и т.д. насколько хватает фантазии.
Ранее Илон Маск неоднократно критиковал энциклопедию за однобокое пропагандистское освещение событий и ложь в статьях.
Перед тем как предложить неприличное переименование, предприниматель заподозрил «Википедию» в нецелевом расходовании средств. «Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Wikimedia Foundation хочет так много денег? Они определенно нужны не для работы "Википедии"», — высказался он у себя в X.
Человек знает толк в троллинге. Отказаться будет трудно. Запасаемся попкорном ...
Источник:
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