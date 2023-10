Илон Маск предложил неприлично переименовать Википедию

Википедия уже давно так себе источник информации. И не только русскоязычная. Илон Маск решил поставить в этом деле точку, предложив всемирной "всезнайке" "в интересах точности" сменить название. Не просто так, разумеется, а за деньги. За большие деньги. Потому что, как бизнесмен, знает, что ничего не делается просто так, но за деньги делается очень многое.

Пост с заманчивым предложением появился в его профиле в X аккурат под заявлением "Wikipedia is not for sale" - "Википедия не продается".