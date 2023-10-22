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Гениальные инженерные решения

Гениальные инженерные решения

Автор:
22 октября 2023 20:28
Метки: в жизни   лайфаки   ююмор   
1713
15

подборка одновременно смешных и гениальных решений

Гениальные инженерные решения⁠⁠

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Метки: в жизни   лайфаки   ююмор   
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16  комментариев
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Егор 12 часов назад
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JeanLuk 10 часов назад
Комментарий к фото
В студенчестве, при выезде на природу - это классика
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1k
Arti 10 часов назад
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32k
Teodor 11 часов назад
Тележку спёр.
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278
iskra 11 часов назад
Не знал, что велосипедный шатун подходит на квадрат дверного замка..
2) Завеса из рулеток - опасная штука,можно легко порезаться.
3)Фотка с трибуной президента из пивных ящиков - явный фотошоп.
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iskra Garpia121 11 часов назад
Х\З,на телефоне трудно разобрать.
И сути это не меняет.
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iskra АнтонПолднев 11 часов назад
Если с убитой пятиметровой рулетки отрезать первые пару метров, то она будет как новая.
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16k
a_komolow 12 часов назад
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