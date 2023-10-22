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подборка одновременно смешных и гениальных решений
Гениальные инженерные решения
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2) Завеса из рулеток - опасная штука,можно легко порезаться.
3)Фотка с трибуной президента из пивных ящиков - явный фотошоп.
И сути это не меняет.
А выкидываешь. Ибо нужны вот эти 2-3 метра в большей степени..
Напомнило анекдот.
На светском приеме чувак подходит к новому мужу своей бывшей жены и говорит. Ну и как эта раздолбанная дырка?
А тот и говорит, да вообще все нормально. Первые 5 см да, раздолбаны, а дальше девственная тугая дырочка.!