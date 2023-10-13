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Тест на поварёнка

Тест на поварёнка

Автор:
13 октября 2023 16:20
Сообщество : Еда
Метки: Зелены   Ингредиенты   Тесты   кулинарные тесты   овощи   тест   
1180
1
Насколько хорошо вы разбираетесь в продуктах? Смогли бы работать помощником повара на кухне? Если сможете отличить продукты, то сможете. Проверим свои силы?

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Метки: Зелены   Ингредиенты   Тесты   кулинарные тесты   овощи   тест   
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9  комментариев
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62k
doker 43 минуты назад
Да, я люблю вкусно покушать.
Но где мой любимый продукт - мясо? Давайте тест по мясу!
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13
Артем Петухов 13 минут назад
Хз,что за портулак такой ....
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3k
Наблюдатель Полчаса назад
Чет какой-то простенький тест
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1k
Антон 37 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 9. Вы настолько крутой мастер, что без труда отличите кинзу от петрушки. Это просто потрясающе. Видимо, любите вкусно покушать? Ха! Готовить я умею )))
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14k
Ivan 42 минуты назад
4
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16k
Majul 49 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 9. Вы настолько крутой мастер, что без труда отличите кинзу от петрушки. Это просто потрясающе. Видимо, любите вкусно покушать?

Промахнулся со шпинатом только. Топинамбур можно сказать что методом тыка угадал ) Остальное знакомо.
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10k
JeanLuk 50 минут назад
Из 10 вопросов ответили верно на 9. Вы настолько крутой мастер, что без труда отличите кинзу от петрушки. Это просто потрясающе. Видимо, любите вкусно покушать?

Да без проблем, всё это часто есть в магазинах. И иногда покупается. Единственное, что никогда не видел и не покупал - это сою, так тут методом исключения.
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7k
М С 52 минуты назад
Из 10 вопросов ответили верно на 7. Кое-что смыслите в кулинарии. Смогли бы приготовить блюдо, которое бы содержало все ингредиенты из поста?
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А хрена не приготовить? Покидал все вместе и вари! Съедобность то не требуется ;)
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