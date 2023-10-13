Тест на поварёнка

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Насколько хорошо вы разбираетесь в продуктах? Смогли бы работать помощником повара на кухне? Если сможете отличить продукты, то сможете. Проверим свои силы?
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Метки: Зелены Ингредиенты Тесты кулинарные тесты овощи тест
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Но где мой любимый продукт - мясо? Давайте тест по мясу!
Промахнулся со шпинатом только. Топинамбур можно сказать что методом тыка угадал ) Остальное знакомо.
Да без проблем, всё это часто есть в магазинах. И иногда покупается. Единственное, что никогда не видел и не покупал - это сою, так тут методом исключения.
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А хрена не приготовить? Покидал все вместе и вари! Съедобность то не требуется ;)