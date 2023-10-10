Покупатели нашли на Ozon секс-кукол в виде детей

Например, специальная секс-кукла Нелли ростом в 100 сантиметров по параметрам напоминает девочку-подростка, - пишет издание "Подъем". При этом под одним из товаров пользователи маркетплейса обнаружили вопрос покупателя, который спрашивал: «Это кукла ребёнка?», на что продавец ответил: «Да».

Запрещенный контент статью УК проглядели случайно, клянется пресс-служба компании "Озон".

Там журналистам сообщили, что продажа таких товаров запрещена, страницы уже удаляются.