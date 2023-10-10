Покупатели нашли на Ozon секс-кукол в виде детей

Маркетплейсы такие маркетплейсы - чего там только нет! Бдительные клиенты Озон отыскали даже секс-кукол, да не простых, а в виде детей. Как все уже догадались, законопослушные россияне не при чем. Откровенную крамолу в продажу запустили юркие продавцы из братского Китая. Они же предложили клиентам «конфиденциальную доставку». Маркетплейс уже очнулся и начал блокировать такие объявления.
Например, специальная секс-кукла Нелли ростом в 100 сантиметров по параметрам напоминает девочку-подростка, - пишет издание "Подъем". При этом под одним из товаров пользователи маркетплейса обнаружили вопрос покупателя, который спрашивал: «Это кукла ребёнка?», на что продавец ответил: «Да».
Запрещенный контент
статью УК проглядели случайно, клянется пресс-служба компании "Озон".
Там журналистам сообщили, что продажа таких товаров запрещена, страницы уже удаляются.
Для нас недопустимы товары, которые были размещены продавцом, они запрещены к продаже нашими правилами. Мы уже скрыли их с площадки, а также проведём дополнительную проверку всего ассортимента в данной категории на площадке. Карточки товара, которые размещают продавцы, проходят многоступенчатую проверку, поэтому этот случай — единичный. Перед попаданием на площадку контент проверяется модерацией с помощью моделей машинного обучения, а также вручную.
В компании также отметили, что, скорее всего, продавец смог обойти правила модерации. Теперь Ozon проводит проверку и дорабатывает механизмы, чтобы такого больше не произошло.
Источник:
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Это ж не мастурабаторы безликие.
а вообще педофилов чё-то дохрена развелось. *Некоторые* комп. игры отлично демонстрируют спрос.
Или Вы писатель а не читатель.
С позывами в дурку надо топать, спать под лекарствами, а не устраивать себе прелюдии с куклами для разогрева на дальнейшие подвиги.
Пусть бы купили, а потом покупателя принять, на карандаш, так сказать.