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Покупатели нашли на Ozon секс-кукол в виде детей

Покупатели нашли на Ozon секс-кукол в виде детей

Автор:
10 октября 2023 23:45
Сообщество : Жить в России
Метки: OZON   Секс-куклы   дети   контент   куклы   маркетплейс   
992
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Маркетплейсы такие маркетплейсы - чего там только нет! Бдительные клиенты Озон отыскали даже секс-кукол, да не простых, а в виде детей. Как все уже догадались, законопослушные россияне не при чем. Откровенную крамолу в продажу запустили юркие продавцы из братского Китая. Они же предложили клиентам «конфиденциальную доставку». Маркетплейс уже очнулся и начал блокировать такие объявления.

Например, специальная секс-кукла Нелли ростом в 100 сантиметров по параметрам напоминает девочку-подростка, - пишет издание "Подъем". При этом под одним из товаров пользователи маркетплейса обнаружили вопрос покупателя, который спрашивал: «Это кукла ребёнка?», на что продавец ответил: «Да».

Запрещенный контент статью УК проглядели случайно, клянется пресс-служба компании "Озон".

Там журналистам сообщили, что продажа таких товаров запрещена, страницы уже удаляются.

Для нас недопустимы товары, которые были размещены продавцом, они запрещены к продаже нашими правилами. Мы уже скрыли их с площадки, а также проведём дополнительную проверку всего ассортимента в данной категории на площадке. Карточки товара, которые размещают продавцы, проходят многоступенчатую проверку, поэтому этот случай — единичный. Перед попаданием на площадку контент проверяется модерацией с помощью моделей машинного обучения, а также вручную.

В компании также отметили, что, скорее всего, продавец смог обойти правила модерации. Теперь Ozon проводит проверку и дорабатывает механизмы, чтобы такого больше не произошло.

Источник:

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Метки: OZON   Секс-куклы   дети   контент   куклы   маркетплейс   
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19  комментариев
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3k
Едондер пуп 45 минут назад
Интересная юридическая коллизия: это же не дети и не изображения конкретных детей, а куклы - полностью искусственный объект. Есть ли здесь соответствующее формальное ограничение для производства и продажи, интересно?
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291
deadDEVIL 55 секунд назад
Как вариант - Оставить в продаже. Но мимо покупателя от ОЗОНа сигнал в органы, пусть присматриваются к тем, кто это покупает.
Это ж не мастурабаторы безликие.
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534
Mauhur 11 минут назад
Можете минусить, но по мне пусть лучше извращуги спят с этим, чем будут охотится за реальными детьми.
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248
Pasha Panfilov 13 минут назад
Надо оставить в продаже, но в причинное место кукле вмонтировать скрытый медвежий капкан. Ну типа сунул педобир - а там как хрясь, и всё ))
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9k
Бритва Полчаса назад
почему сразу секс-кукла, может это для кино и разного творчества

а вообще педофилов чё-то дохрена развелось. *Некоторые* комп. игры отлично демонстрируют спрос.
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6k
Трям Полчаса назад
Маразм крепчает...
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35
bswwfan 45 минут назад
давно правда, но подобное уже было. И народ тут "правильно" отписался, что товар лучше оставить в продаже. Мол, лучше "людь" изучает тело данных кукол во время "позывов", нежели начнёт изучать тела настоящего ребёнка
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248
Pasha Panfilov bswwfan 16 минут назад
Чушь. Аппетит приходит во время еды, и чем дальше в лес, тем больше дров.
С позывами в дурку надо топать, спать под лекарствами, а не устраивать себе прелюдии с куклами для разогрева на дальнейшие подвиги.
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15k
GROMOZEKA 47 минут назад
Так а чего стопорнули то?
Пусть бы купили, а потом покупателя принять, на карандаш, так сказать.
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35k
Андрей Иванов 51 минуту назад
Не вижу проблемы, раз отреагировали. Рабочий момент. Площадка большая, одиночные прорывы неизбежны. Главное вовремя убирать косяки
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KlyaksaZ
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