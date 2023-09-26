Парк им. 40-летия ВЛКСМ до и после благоустройства⁠⁠

Парк расположен в Гагаринском районе Москвы, рядом с Детским театром Сац. Именно здесь находятся знаменитые фонтаны Вячеслава Клыкова. К сожалению, долгое время их не обслуживали.

В итоге фонтаны вышли из строя, а следом стали разрушаться скульптуры. Неизвестные похитили на цветмет бронзовых бабочек и стрекоз с "Камышей", также как и бронзовые детали с "Трубача" и "Муз". А дельфин с "Бегущей по волнам" надломился и рухнул в фонтанную чашу.