FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Урбанистика всякая 586 постов • 161 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Урбанистика всякая
Парк им. 40-летия ВЛКСМ до и после благоустройства⁠⁠

Парк им. 40-летия ВЛКСМ до и после благоустройства⁠⁠

Автор:
26 сентября 2023 17:03
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: благоустройство   г. Москва   до и после   реставрация   фонтаны   
315
7
5

Парк расположен в Гагаринском районе Москвы, рядом с Детским театром Сац. Именно здесь находятся знаменитые фонтаны Вячеслава Клыкова. К сожалению, долгое время их не обслуживали.

В итоге фонтаны вышли из строя, а следом стали разрушаться скульптуры. Неизвестные похитили на цветмет бронзовых бабочек и стрекоз с "Камышей", также как и бронзовые детали с "Трубача" и "Муз". А дельфин с "Бегущей по волнам" надломился и рухнул в фонтанную чашу.

×
×

Так как парк является объектом культурного наследия, проект благоустройства разработали на основе архивных материалов, фотографий и чертежей.


Работы завершили совсем недавно - теперь здесь вновь работают три фонтана. Их буквально спасли, проведя масштабные работы по восстановлению - начиная с отливки чаш и заканчивая установкой нового оборудования.


В двойном фонтане отреставрировали изваяние "Бегущая по волнам" и воссоздали композицию "Камыши".

В круглом фонтане отреставрировали скульптурную композицию "Музы".

Сохранившиеся парковые скульптуры тоже отреставрировали, а утраченные - воссоздали. Среди них, например, "Олень", уцелевший лишь на треть.

А также "Козерог", "Голуби", "Трубач" и композиция "Дети разных народов".

Привели в порядок и старые дорожки, а на месте "народных троп" проложили новые. Вдоль них установили лавочки, урны и новые фонари.

Установили четыре новые детские площадки, зону воркаута и скейт-парк.

Также в парке восстановили цветники.

А у памятника Джавахарлалу Неру появилось новое пространство для отдыха.

Получилось и сохранить историческое наследие парка, и вдохнуть в него новую жизнь.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Урбанистика всякая"
Метки: благоустройство   г. Москва   до и после   реставрация   фонтаны   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Владимир 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
fomin30
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1204



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кошки - мамы
Кошки - мамы
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Поездка в Дагестан
Поездка в Дагестан
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
С вас 5 тысяч

Лучшие демотиваторы
Люк Бессон

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#аварии#авто аварии#Прикол#факты#США#истории#в мире#кино
#машина#животные#ДТП#Автовсячина#история#интересно#улыбнуло#шоу бизнес#полиция#природа
#автомобили#Юмор#позитив#интересное#забавно#люди#Разное#Россия#девушки#Москва
В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей В Японии изобрели средство, выращивающее зубы у людей 20+ примеров восстановления вещей, которые доказывают – всему можно дать вторую жизнь 20+ примеров восстановления вещей, которые доказывают – всему можно дать вторую жизнь Тот момент, когда после реставрации стало только хуже Тот момент, когда после реставрации стало только хуже Крутые фонтаны со всего мира и три тотальных фейла Крутые фонтаны со всего мира и три тотальных фейла Скрупулезная реставрация дверей мавзолея вековой давности: фото до и после Скрупулезная реставрация дверей мавзолея вековой давности: фото до и после Самые красивые фонтаны мира Самые красивые фонтаны мира

На что жалуетесь?

Вернуться