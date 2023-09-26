Парк им. 40-летия ВЛКСМ до и после благоустройства⁠⁠

Парк расположен в Гагаринском районе Москвы, рядом с Детским театром Сац. Именно здесь находятся знаменитые фонтаны Вячеслава Клыкова. К сожалению, долгое время их не обслуживали.
В итоге фонтаны вышли из строя, а следом стали разрушаться скульптуры. Неизвестные похитили на цветмет бронзовых бабочек и стрекоз с "Камышей", также как и бронзовые детали с "Трубача" и "Муз". А дельфин с "Бегущей по волнам" надломился и рухнул в фонтанную чашу.
Так как парк является объектом культурного наследия, проект благоустройства разработали на основе архивных материалов, фотографий и чертежей.
Работы завершили совсем недавно - теперь здесь вновь работают три фонтана. Их буквально спасли, проведя масштабные работы по восстановлению - начиная с отливки чаш и заканчивая установкой нового оборудования.
В двойном фонтане отреставрировали изваяние "Бегущая по волнам" и воссоздали композицию "Камыши".
В круглом фонтане отреставрировали скульптурную композицию "Музы".
Сохранившиеся парковые скульптуры тоже отреставрировали, а утраченные - воссоздали. Среди них, например, "Олень", уцелевший лишь на треть.
А также "Козерог", "Голуби", "Трубач" и композиция "Дети разных народов".
Привели в порядок и старые дорожки, а на месте "народных троп" проложили новые. Вдоль них установили лавочки, урны и новые фонари.
Установили четыре новые детские площадки, зону воркаута и скейт-парк.
Также в парке восстановили цветники.
А у памятника Джавахарлалу Неру появилось новое пространство для отдыха.
Получилось и сохранить историческое наследие парка, и вдохнуть в него новую жизнь.
Источник:
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