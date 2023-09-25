"Настоящий экшен"

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Оператор снял, как хомяк бежит с набитыми щеками
Во время съёмок фильма оператор заметил на поле хомяка и решил его снять на камеру, пока был перерыв. Мастерство парня и невероятная харизма хомяка сделали своё дело. Получился суперский ролик, где хомяк — главный герой
Пользователи сети решили, что этот ролик — отличная заставка для геройского фильма!
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