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"Настоящий экшен"

"Настоящий экшен"

Автор:
25 сентября 2023 19:02
Сообщество : Животные
Метки: Cricetus cricetus   грызуны   дикие животные   хомяки   
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Оператор снял, как хомяк бежит с набитыми щеками

Во время съёмок фильма оператор заметил на поле хомяка и решил его снять на камеру, пока был перерыв. Мастерство парня и невероятная харизма хомяка сделали своё дело. Получился суперский ролик, где хомяк — главный герой


Пользователи сети решили, что этот ролик — отличная заставка для геройского фильма!



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Метки: Cricetus cricetus   грызуны   дикие животные   хомяки   
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2  комментария
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64k
Александр Ломовицкий 4 часа назад
не ново . вот 2021 год

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51k
turyst 20 минут назад
А хомяк, по дороге, сосиску не ронял?
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Axel
Электрик я. Простой электрик
https://ferae.eu/ Ferae — грандотряд плацентарных млекопитающих, состоящий из двух современных отрядов: хищных и панголинов.
25068



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