О забытых рецепетах времен СССР

Время уходит безвозратно. Многое вспоминается с трудом. Но есть вещи, ныне забытые, которые отпечатались в памяти великолепно. Вот и хочу поделится воспоминаниями.
Не думайте, что я пущусь в воспоминания об восхитительном алкоголе времен СССР. Нет, это было слишком просто.
Что меня подвинуло к написанию поста. Лет 15 лет назад в силу обстоятельств я выбыл из лини пьющих на несколько лет. А когда вернулся, то с удивлением обнаружил, что окружающие пристрастились к инородному вискарю. Прелести этого напитка так и не уловил. Пил и дешманское за 500 рублей, пил и возвышенные сорта за 800 евро. Потому что мне виски напоминает простой селянский самогон. Единственно что, понял, что америкосы не зря разбалтывают вискарь содовой, колой и прочими припарками. Видимо в надежде отбить его отврательный сивушный вкус. Друзья предлагали мне пить маленькими глотками, согревать в ладонях. Нет, теплый американский самогон вкуснее не стал. А вот схожесть вискаря с деревенским крепким продуктом напомнило мне еще один напиток времен СССР.
Начало алкогольной карьеры в моей биографии пришлись на старшие классы, а конкретнее на каникулы, проводимы в деревне. Так вот, существовал напиток в деревнях, который был более доступен, чем фабричные напитки или самогон. Это брага. Не, это не тот полуфабрикат применяемый для изготовления самогона. В Ярославской области брагу ставили (именно ставили, а не варили) в самых разнообразных и изысканных комбинациях.
Брагу когда-то изготавливали фабрично. Однако, я этих времен не застал. А вот самостоятельно изготовленной браги перепробовал немало. Основой для браги служил все что угодно. Яблоки и груши (дикие и культурные), ягода лесная и огородные, старое варенье и засахаренный мед. Для справки : нежная брага из малины - верный путь к сердцу дамы. Ингридиенты могут быть самые неожиданные. Например, я пробовал черемуху с крыжовенным вареньем. Но самой распространенной основой был копеешный квасный концентрат, что придавал браге замечательный хлебный вкус.
Сам процесс изготовления довольно прост. Все ингридиенты перемешиваются и помещаются в теплое место. Сверху устанавливались резиновые перчатки и ожидался счастливый момент, когда эти перчатки поднимутся как руки на комсомольском собрании.
А далее брожение прекращается и переходим к обряду дегустации и собственно употреблению.
Взрослые относились к этому снисходительно, мол напиток-то слабоалкогольный, лднако сам был свидетелем как брагой упивались до синих зайцев. Также вспоминаются разного рода коктейли с брагой. Однажды мы смешали 3 литра медовой браги с литром очишенного сэма. Эта смесь завалила нас , как из пулемета.
Что мне вспомнилось про брагу-то? Был тут в гостях, мне предложили бутылочку французского сидра по очумелой цене в несколько сотен рублей. Выпил стакан - е-мае, да этож наша русская брага по вкусу. Ну вот такое воспоминание. Наверняка многие из вас также вспомнят про эти простые деревенские гастрономические радости.
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Я, кэшн, далек от гурманства, но как по мне - лучшие производители виски шотландские и ирландские.
В америке - бурбон (хоть его и называют иногда виски) - он из кукурузы.
Бурбоны редко выдерживают в бочках более 5 лет, Скот и Ирладский легко 12-15 лет и более. Вкус очень разный
но односолодовый Шотландский виски: вот как хотите - как по мне, не пил я ничего вкуснее
Самогон нормальный у нас в городе не купить, но не плохим показался вот этот вот фабричный
Посту плюс. )