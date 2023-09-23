О забытых рецепетах времен СССР

Не думайте, что я пущусь в воспоминания об восхитительном алкоголе времен СССР. Нет, это было слишком просто.

Что меня подвинуло к написанию поста. Лет 15 лет назад в силу обстоятельств я выбыл из лини пьющих на несколько лет. А когда вернулся, то с удивлением обнаружил, что окружающие пристрастились к инородному вискарю. Прелести этого напитка так и не уловил. Пил и дешманское за 500 рублей, пил и возвышенные сорта за 800 евро. Потому что мне виски напоминает простой селянский самогон. Единственно что, понял, что америкосы не зря разбалтывают вискарь содовой, колой и прочими припарками. Видимо в надежде отбить его отврательный сивушный вкус. Друзья предлагали мне пить маленькими глотками, согревать в ладонях. Нет, теплый американский самогон вкуснее не стал. А вот схожесть вискаря с деревенским крепким продуктом напомнило мне еще один напиток времен СССР.

Начало алкогольной карьеры в моей биографии пришлись на старшие классы, а конкретнее на каникулы, проводимы в деревне. Так вот, существовал напиток в деревнях, который был более доступен, чем фабричные напитки или самогон. Это брага. Не, это не тот полуфабрикат применяемый для изготовления самогона. В Ярославской области брагу ставили (именно ставили, а не варили) в самых разнообразных и изысканных комбинациях.