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Россия не выплатила взнос WADA за 2023 год

Россия не выплатила взнос WADA за 2023 год

Автор:
21 сентября 2023 12:22
Метки: #WADA   #взносы   #спорт   
454
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Россия осталась единственным крупным плательщиком, который не сделал ежегодный взнос в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 2023 год.

© РИА Новости / Алексей Филиппов


У восьми стран мира размер ежегодного взноса в WADA превышает 1 миллион долларов. России вместе с Францией, Германией, Италией и Великобританией необходимо было выплатить в 2023 году по 1 267 023 доллара. Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2023 году обязаны внести США (3 419 795 долларов), Канада (1 709 897) и Япония (1 502 800).

Из 50 стран Европы, включая Израиль, взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 44 государства. Не поступили взносы от Белоруссии (46 032 доллара), Грузии (15 841), Исландии (13 443), Монако (13 443), Сан-Марино ($3 708) и России.

Взнос в бюджет WADA за прошлый год Россия заплатила в январе 2022 года, за 2021-й — в апреле 2021-го.

А надо им вообще платить?



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Метки: #WADA   #взносы   #спорт   
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22  комментария
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6k
hhwost Час назад
ну и правильно, какой смысл? если они допинг только у наших находят? платить за то, чтобы нас же и опускали?
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7k
Pravednik84 3 минуты назад
Пусть платят те под белым флагом.
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10k
Игорь 14 минут назад
а в Олимпийский комитет - платим?
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81k
Доктор Джонс 15 минут назад
Давно что-то про Родченкова не слышно, про питора от WADA...
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81k
Доктор Джонс 17 минут назад
"А надо им вообще платить?"
Да на воротник им!
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746
Илья 18 минут назад
Деньги надо тратить на развитие спорта седи молодёжи . Детский тренер получает 7 тысяч.
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13k
Всё – приехали! 20 минут назад
Американы всё равно напечатанными бумажками погладят вадавских главнюков. А те и дальше на задних лапках будут, преданно повизгивая, служить хозяину (лишь бы на улицу не выкинул). Позорище, а не контора. Вопрос только в том, почему наши управленцы не перестали закидывать этим шавкам наши налоговые денежки раньше (после первого "вывиха")? Лучше бы эти (немалые, скажем, средства) пустили бы на развитие реальной физкультуры (начиная со школ). Вот в этом был бы и настоящий государственный престиж страны, заботящейся о здоровье своих граждан. Большой спорт дааавно погряз в коммерческой химии. Да и очень многие типа " спортсмены" давно подались в гастрабайтеры а некоторые предатели (ИМХО), отбатрачившие там и уже по ненужности, даже с баблом вернулись назад, где стали "уважаемыми" на должностях гос. структур типа от спорта. Оно нам надо? Лично мне – нет.
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13k
кира 22 минуты назад
Заплатить можно, но только после того, как эта организация выплатит компнсацию морального ущерба нашим спортсменам и запретит участие в соревнованиях "норвежским астматикам".
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17k
Голос Вселенной Полчаса назад
Платить этим прохиндеям - это примерно как скидываться на вечеринку людям, которые тебя не уважают и на которую ты не пойдешь....
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11k
Б.Касторский 36 минут назад
Надо, если будут соревнования на государственном уровне. А пока логично, если спортсмен выступает за себя, то и проверки идут в частном порядке.
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5k
Тамара 50 минут назад
А и не надо.
Спортсмены не выступают под флагом Россиии? - Так за что платить?
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12k
ron 53 минуты назад
Даёшь "Игры доброй воли" или как еще их назвать? Без гендерно-пидрастической повестки и политизированных допинг-тестов!
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17k
Shtoppi 58 минут назад
не за что им платить. там уже и так пиндосами все куплено и за все заплачено.
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2k
Оксид Бетона Час назад
Да пусть сосут, вадимки поганые!
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13k
Андрей А Час назад
Короче, до соревнований Россию не допускают и не допустят, но взносы мы делать должны?
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