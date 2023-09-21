Россия не выплатила взнос WADA за 2023 год

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У восьми стран мира размер ежегодного взноса в WADA превышает 1 миллион долларов. России вместе с Францией, Германией, Италией и Великобританией необходимо было выплатить в 2023 году по 1 267 023 доллара. Наибольшие взносы в бюджет WADA в 2023 году обязаны внести США (3 419 795 долларов), Канада (1 709 897) и Япония (1 502 800).

Из 50 стран Европы, включая Израиль, взносы в WADA выплатили полностью или практически полностью 44 государства. Не поступили взносы от Белоруссии (46 032 доллара), Грузии (15 841), Исландии (13 443), Монако (13 443), Сан-Марино ($3 708) и России.

Взнос в бюджет WADA за прошлый год Россия заплатила в январе 2022 года, за 2021-й — в апреле 2021-го.

А надо им вообще платить?