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Жители Ялты спасли сосну, которая росла на крыше

Жители Ялты спасли сосну, которая росла на крыше

Автор:
20 сентября 2023 23:17
Метки: Дерево   сосна   ялта   
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В Ялте растет очень много хвойных деревьев, но одна сосна особенная. Каким-то образом дерево смогло прорости прямо внутри бетонной недостроенной крыши детского сада, который стоял заброшенным с советских времен.

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Метки: Дерево   сосна   ялта   
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Damvrot Hohlam 5 часов назад
живи дерефцо .
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Сергей 42 минуты назад
О да, дерево они спасли.
Зато целые гектары вырубают, под дачки для чинуш.
И краснокнижные там нередко есть.
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Татяна Максимова

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