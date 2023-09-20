Жители Ялты спасли сосну, которая росла на крыше

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В Ялте растет очень много хвойных деревьев, но одна сосна особенная. Каким-то образом дерево смогло прорости прямо внутри бетонной недостроенной крыши детского сада, который стоял заброшенным с советских времен.
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Зато целые гектары вырубают, под дачки для чинуш.
И краснокнижные там нередко есть.