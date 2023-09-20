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Престижно - ибо Загранично

Престижно - ибо Загранично

Автор:
20 сентября 2023 19:12
Метки: буженина   моцарелла   мясной пирог   
485
3

Сказать им, что, например, престижная итальянская приправа орегано - это всего лишь душица, которую их бабушка заваривала им в детстве от кашля - удавятся от ужаса бытия и несовершенства мира.


А моцарелла - это если в молоко плеснуть скисшего вина (уксуса, проще говоря) и откинуть на марлю. Неликвид, в общем, который пить никто уже не может, и надо хоть как-то утилизировать.

Добить тем, что суши - это когда нищий рыбак (которого на берегу за блеск ножа просто зарубит любой самурай) сидит в море в лодке и торопясь, срезает дольками мясо со свежепойманной рыбы, потому что развести огонь нельзя. Потом макает в уксус, потому что в рыбе весёлые червячки кишат, а потом лезет холодной рукой в мешок с рисом, скатывает там комочек влажного и солёного от морской воды риса и жрёт это. Причем панически оглядываясь, не видит ли кто - они вообще это в мозг не смогут уложить.


Можно провести контрольный выстрел, рассказав, что такое фондю. Это когда нищий швейцарский крестьянин, обогревая зимой хату собственным теплом, ползёт в погреб (а там всё сожрано) и собирает окаменелые обрезки сыра, чтобы разогреть их и когда они станут мягкими - туда сухари макать. Просто потому, что жрать больше нечего.



А престижный французский суп буйабес - это когда рыбак, живущий прямо в своей лодчонке (потому что даже на шалаш на берегу денег нет), продав основной улов, заваривает остаток улова - который не удалось продать даже за гроши.


И на всё это смотрят они, живущие в стране, где буженина, расстегаи, блины с икоркой, стерляжья уха из пяти сортов рыбы, да двенадцатислойный мясной пирог, балык, кулебяка на 4 края и 4 мяса, наваристый борщ с ломтем домашнего хлеба, чесноком и куском сала в четыре пальца толщиной. Где играющая на солнце капельками рассола брынза, где неповторимый банош, где сытный кулеш со шкварками, мелодично хрустящими во рту.


Смотрят и офигевают. Потому что всё вышеперечисленное внезапно стало не Престижно - ибо не Загранично.


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Метки: буженина   моцарелла   мясной пирог   
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21  комментарий
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128k
Игорь 2 часа назад
Сибас на подушке из цукини. А по русски окуня, на кабачки, кинули.
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37k
russger 9 минут назад
Меня прикалывает больше, когда "домашние повара", на работе рассказывают типа: я вчера себе на ужин приготовил *** под соусом БЭЭШААМЭЭЭЛЬ" (тут важно потянуть слово, а то невкусно получится). И все такие удивляются "ну ниипать ты повар". И ведь никто из не знает, что это просто мука, соль, молоко и сливочное и подсолнечное масло. Зато как звучит, а? БЕШАМЭЛЬ.
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51k
Прораб 9 минут назад
Боянище!!!

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10k
Борис Карабанов 17 минут назад
При чём здесь происхождение блюда? Все блюда когда-то начинались с корешков и червячков. Одно дело понты, а другое дело если блюдо вкусно, питательно, доступно и пофиг тогда его заграничное происхождение. Мухи - отдельно, а личинки - отдельно.
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31k
Владимир 21 минуту назад
Пицца - это все что осталось в доме сваленое в кучу. Тоже по факту от нищеты.
А лобстерами раньше рабов кормили.
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15k
Kostick Полчаса назад
хватит уже. постить этот баян. наличие сыра у "нищего", уже не делает его таковым. и ах да, в рационе большинства жителей российской империи, раз уж разговор идёт про прошлое - мясо было по великим праздникам. пафосно написать про - "буженина, расстегаи, блины с икоркой, стерляжья уха из пяти сортов рыбы, да двенадцатислойный мясной пирог, балык, кулебяка на 4 края и 4 мяса, наваристый борщ с ломтем домашнего хлеба, чесноком и куском сала в четыре пальца толщиной. Где играющая на солнце капельками рассола брынза, где неповторимый банош, где сытный кулеш со шкварками, мелодично хрустящими во рту." - оно не трудно))) вот только кто так ел? и это, сало в 4 пальца? автор, попробуй сам запихать себя такое, а потом пиши.
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4k
Владимир 44 минуты назад
Ссылка youtu.be
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53k
Мойша Час назад
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53k
Мойша Час назад
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
соус маринара почти наша хреновина просто без корня хрена
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64k
Александр Ломовицкий Час назад
а гаспачо ? тупо перетертые помидорки с чесноком , наш борщ на минималках для жаркой бедной страны
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57k
Опиум для народа Час назад
Лебеда - это от голодухи, а шпинат (прямая родня) -это модно, это моряк-мутант папай жрёт...
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329
Z Z Час назад
Руколла... Посмотрите наше название.
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1k
Выхухоль (Нагайна) Час назад
Ссылка youtu.be
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2k
scorpi83 Час назад
ну а как же крууутон))))
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93k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Забыл:
Лягушачьи лапки, улитки, мидии, луковый суп, артишоки... это все предел голода, когда жрется всё, что можно разжевать. Кухня реальной нищеты, которую завернули в красивую оболочку якобы "изысканности" маркетологи.
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Иван Кемеров

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