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Эффектные рисунки в тетради

Эффектные рисунки в тетради

Автор:
07 сентября 2023 11:56
Сообщество : Искусство
Метки: Видео   интересно   искусство   рисунок   тетрадь   художник   
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Художник создаёт впечатляющие рисунки на листах в тетради. Всегда приятно посмотреть на работу профессионала.

Красиво, эффектно и оригинально.

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Метки: Видео   интересно   искусство   рисунок   тетрадь   художник   
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1  комментарий
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
кто то переиграл в майнкрафт
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