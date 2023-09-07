13 пар знаменитых мужчин, которые так похожи, что при необходимости могли бы сыграть родных братьев

Предлагаю вам взглянуть на пары известных мужчин, которых чаще всего сравнивают друг с другом, оценить их и вынести собственный вердикт, касающийся их подобия.
Иногда в мире кино можно встретить актёров, которые обладают удивительным внешним сходством. Самое забавное, что, как правило, они для этого специально ничего не делают. Получается такая вот интересная случайность. Порой, эта похожесть может быть настолько явной, что невольно вызывает удивление у зрителей и фанатов, а также подогревает их интерес к этим личностям.
Том Харди и Логан Маршалл-Грин
Актёры обладают настоящим визуальным сходством, как в реальной жизни, так и на экране.
Тео Джеймс и Джеймс Франко
Генри Кавилл и Мэтт Бомер
Генри и Мэтт настолько похожи, что легко могли бы дублировать друг друга на съёмках. Они точно не родственники?
Гарри Стайлс и Чарли Хитон
На некоторых фото они просто одно лицо!
Эд Ширан и Руперт Гринт
Марк Уолберг и Мэтт Дэймон
Джесси Айзенберг и Майкл Сера
Лиам Нисон и Рэйф Файнс
Билл Скарсгард и Стив Бушеми
Эта парочка выглядит как один и тот же человек, но только в разном возрасте.
Хавьер Бардем и Джеффри Дин Морган
Ричард Мэдден и Себастиан Стэн
Орландо Блум — Люк Эванс
Какие ещё актёры, на ваш взгляд, похожи друг на друга как две капли воды?
Источник:
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