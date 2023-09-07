13 пар знаменитых мужчин, которые так похожи, что при необходимости могли бы сыграть родных братьев

Иногда в мире кино можно встретить актёров, которые обладают удивительным внешним сходством. Самое забавное, что, как правило, они для этого специально ничего не делают. Получается такая вот интересная случайность. Порой, эта похожесть может быть настолько явной, что невольно вызывает удивление у зрителей и фанатов, а также подогревает их интерес к этим личностям.

Том Харди и Логан Маршалл-Грин