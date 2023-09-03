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От улыбки лопнула щека

От улыбки лопнула щека

Автор:
03 сентября 2023 16:10
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Юмор   прикольные картинки   
2738
30

Прикольные картинки из сетей

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Метки: Мемы   Юмор   прикольные картинки   
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11  комментариев
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Иногда мухи затягивают со смехом...
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588
Macht 37 минут назад
Комментарий к фото
О! Эта такая ископаемая картинка!
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37k
russger 41 минуту назад
Стопудов феминистка картинку придумала. Я могу за несколько дней "меню заказать" жене, потом вместе готовим. Вчера вот каннеллони делали. Сегодня будет курочка с картохой в духовке + салат. В понедельник плов. Дальше потом придумаю

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15k
Kucher Час назад
Комментарий к фото
Крыска, я так понимаю, справа шагает?
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18k
Andrey Час назад
Комментарий к фото
По йогурту и спать.
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2k
Артур Будкин 2 часа назад
как-то всё удручающе прискорбно в плане свежести
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67k
Андрей 2 часа назад
Комментарий к фото
Движение правой её ноги, остановленное фотографией - недвусмысленно. Мужику придётся несладко.
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3k
RaiJu 2 часа назад
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извечная проблема взрослости, что приготовить на ужин.
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