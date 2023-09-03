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Прикольные картинки из сетей
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Метки: Мемы Юмор прикольные картинки
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Орднунг!
Это и есть признак "загадочной русской души".
А у немцев всё расписано на неделю вперед.