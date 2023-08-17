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Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
17 августа 2023 23:28
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
2496
30

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

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Метки: Приколы   Юмор   картинки   
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9  комментариев
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57
Собака У Попа 5 часов назад
Комментарий к фото
Мне кажется, что автор больше сочуствует мошенникам, чем пенсионерам. Во первых, далеко не у каждого пенсионера есть накопления. Во вторых, если они и есть, то откладывались они на чёрный день или похороны.
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12k
Евгений 2 часа назад


Ответ: 20
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12k
Евгений 2 часа назад


Это объявление Шредингера.
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12k
Евгений 2 часа назад


Это не парадокс. Просто сытое брюхо к работе глухо.
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90
ya.leo01 3 часа назад
25. Вспомнил анекдот.
Лётчик, водила и колхозник сидят, выпивают, о бабах говорят.
Водила: - Я одну еб..., она как кардан на ху.. вертелась.
Лётчик: - Я одну еб..., она как пропеллер на ху.. крутилась.
Колхозник: - Я одну еб..., вы бы вдвоём её не провернули на моём ху...
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1k
surgy 8 часов назад
@Димон спасибо, несколько раз посмеялся от души, более того даже жену разбудил своим смехом, а дальше смеялись вдвоём…
П. С. Все закончилось правильно, ведь смех сближает)))
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34k
ACU900 10 часов назад
- Ну,милый, теперь ты мой!
- Чего? Сама мой!
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501
Makfatym 10 часов назад
Комментарий к фото
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