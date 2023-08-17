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Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
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Ответ: 20
Это объявление Шредингера.
Это не парадокс. Просто сытое брюхо к работе глухо.
Лётчик, водила и колхозник сидят, выпивают, о бабах говорят.
Водила: - Я одну еб..., она как кардан на ху.. вертелась.
Лётчик: - Я одну еб..., она как пропеллер на ху.. крутилась.
Колхозник: - Я одну еб..., вы бы вдвоём её не провернули на моём ху...
П. С. Все закончилось правильно, ведь смех сближает)))
- Чего? Сама мой!