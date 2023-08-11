1773
25
Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.
×
×
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Новости партнёров
реклама
А после такой: "Дорогая, ты почувствовала, что я сыграл языком вступление песни Отель Калифорния?".
- Это когда каждый следующий член больше предыдущего в три раза.
- Оставь свои девичьи фантазии, Петрова!
- Дорогой, хочу от тебя мальчика!
- Нет проблем. Завтра подъедешь к метро "Пионерская", подойдёт мальчик, скажет "от Вована"
Понабрали по объявлению миллениалов...
Но вот вопрос... На фото укус?
Или это просто так сказано, дабы показать свои глыбокие познания в энтомологии?
Оса может кусать.