FISHKINET
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото) В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый... Кто такой “Цыганский барон” и чем он занимается Кто такой “Цыганский барон” и чем он занимается В Уссурийске прорвало дамбу, защищающую от наводнения В Уссурийске прорвало дамбу, защищающую от наводнения Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них сразу же начались проблемы В Крыму аниматоры станцевали под песню Верки Сердючки и у них... Не девочка, но женщина Не девочка, но женщина Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и потребовали наказать Прусикина* Докатался: жители Еревана добились отмены концерта Little Big и... Верни заначку! Кот остался без спрятанной рыбки Верни заначку! Кот остался без спрятанной рыбки Старый пёс из приюта обрёл семью Старый пёс из приюта обрёл семью В Москве прощаются с легендарным переводчиком фильмов и радиоведущим Леонидом Володарским В Москве прощаются с легендарным переводчиком фильмов и... 19 археологических находок, которые докажут, что занятное путешествие в прошлое возможно и без машины времени 19 археологических находок, которые докажут, что занятное... "Его погоня за деньгами закончилась так, как не пожелаешь и врагу..." "Его погоня за деньгами закончилась так, как не пожелаешь и врагу..." Какими были настоящие имена русских писателей Какими были настоящие имена русских писателей Немного фактов об Аляске Немного фактов об Аляске У россиянина украли 6 млн рублей, которые он спрятал от жены в подъезде У россиянина украли 6 млн рублей, которые он спрятал от жены в... Эта простая, но эффективная конструкция спасет дом от наводнения Эта простая, но эффективная конструкция спасет дом от наводнения В Краснодарском крае «черная вдова» укусила 6-летнего мальчика В Краснодарском крае «черная вдова» укусила 6-летнего мальчика "Курс так скачет, что над нами вся заграница смеётся": Владимир Соловьев недоумевает из-за того, что происходит с российским рублём "Курс так скачет, что над нами вся заграница смеётся": Владимир... Очень энергозатратная прогулка ящерицы Очень энергозатратная прогулка ящерицы
Фотоприколы и&nbsp;прикольные картинки

Фотоприколы и прикольные картинки

Автор:
11 августа 2023 22:50
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1773
25

Подборка смешных и интересных картинок для тех кому не спится.

×
×
Ссылки по теме:
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
24  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Андрей Иванов 10 часов назад
Опытный электрик сначала заземляет. Вкопал по пояс - и хватай как угодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
51k
Мойша 57 минут назад
Комментарий к фото
А еще там сидел секретарь этой говорящей лягушки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
ACU900 7 часов назад
А вот так делать я не советую, на экране смартфона микробов больше чем в... сами понимаете где...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24
Daitepiva ACU900 52 минуты назад
Глядя на стрелки подумалось, что для *этого* дела подходит разбор мелодии на гитаре: ритмический рисунок - вниз, вниз, вверх, а потом бэнд и слайд :-)
А после такой: "Дорогая, ты почувствовала, что я сыграл языком вступление песни Отель Калифорния?".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Axel 8 часов назад
Надеюсь, что это не политика....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей 8 часов назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Андрей Иванов 10 часов назад
- Петрова! Что такое геометрическая прогрессия?
- Это когда каждый следующий член больше предыдущего в три раза.
- Оставь свои девичьи фантазии, Петрова!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Андрей Иванов 10 часов назад
Вот здесь подпись очень существенна. До неё я видел, что кто-то укрылся сеном, оставив хрен снаружи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Андрей Иванов 10 часов назад
Лес грибной попался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Corvus Corax 10 часов назад
Комментарий к фото
Женщина имеет право не снимать головного убора в помещении. Даже мужчина не всегда обязан это делать. Учите этикет сами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Андрей Иванов 10 часов назад
Новый русский лежит в постели с женой. Она:
- Дорогой, хочу от тебя мальчика!
- Нет проблем. Завтра подъедешь к метро "Пионерская", подойдёт мальчик, скажет "от Вована"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Corvus Corax 10 часов назад
Комментарий к фото
Жопой не кусаются... У осы не укус... Шприцем тебя тоже "кусают"?
Понабрали по объявлению миллениалов...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Victor 10 часов назад
а заземлиться не забывает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Димон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4376870



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 августа
"Круто, когда батя депутат": красноярские подростки объединились в группу, в которой не место "нищебродам"
"Круто, когда батя депутат": красноярские подростки объединились в группу, в которой...
Набирающие популярность
Почему "бостонский брак" стал так популярен
Почему "бостонский брак" стал так популярен
Реставрация исторических зданий в центре Москвы. Фото до/после
Реставрация исторических зданий в центре Москвы. Фото до/после
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото)
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Обидно

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#факты#ДТП#в мире#забавно#фильм#подборка#новости
#Юмор#автомир#люди#история#авто аварии#позитив#кино#Прошлое#истории#сарказм
#машина#животные#интересно#аварии#Автовсячина#интересное#США#улыбнуло#Китай#Реакция
В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото) В Китае раскрыли контрабандиста, незаконно перевозившего целый склад (2 фото) У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Турист случайно снял удар молнии в вершину горы Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

На что жалуетесь?

Вернуться