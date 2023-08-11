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18 человек, которые очень сильно облажались

18 человек, которые очень сильно облажались

Автор:
11 августа 2023 16:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   люди   мир   неудача   промах   ситуация   
2173
19

Людям свойственно ошибаться, но не каждый может посмеяться над собой и рассказать о случившемся. Герои этой подборки поделились своими промахами со всем миром.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   люди   мир   неудача   промах   ситуация   
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1  комментарий
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5k
Трям 37 минут назад
Комментарий к фото
.охуенный перевод!
Больше пытайся, это не твое.
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Fuchsia

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