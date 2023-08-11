18 человек, которые очень сильно облажались

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Людям свойственно ошибаться, но не каждый может посмеяться над собой и рассказать о случившемся. Герои этой подборки поделились своими промахами со всем миром.
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10. Мужчина поднялся к озеру на высоте 900 метров над уровнем моря, чтобы порыбачить нахлыстом. Но его окружили горные козлы, еще и удочку пожевали
Источник: — переведено специально для fishki.net
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