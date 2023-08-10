Парень заблудился в горах и подвернул ногу. Когда уже отчаялся, он вдруг увидел пушистого ангела-хранителя, который стал его спасителем

Иногда мы попадаем в непростые ситуации, из которых, кажется, просто нет выхода. Но даже в самых тяжелых случаях может произойти нечто чудесное, причем помощь, иногда приходит совершенно неожиданным образом…
Венгерский турист приехал в швейцарскую деревушку Гиммельвальд, чтобы провести в одном из отелей страны свой отдых и решил прогуляться по местным горам. Все шло просто прекрасно, погода была чудесной, природа живописной. Любуясь окружающей красотой, он уходил все дальше и дальше, пока не понял, что заблудился. Был конец туристического сезона, подъемники не работали, а многие горнолыжные трассы были закрыты.
По словам мужчины, он ушел далеко от отеля, расположенного вблизи деревни. Вечерело, а он никак не мог найти дорогу обратно. Через какое-то время он оказался на территории неработающего горнолыжного курорта, при этом единственный выход из него был закрыт. Турист сверился с картой на своем телефоне и убедился, что до отеля можно пройти только через запертые ворота. Дорога домой была закрыта для него! Мужчина совершенно растерялся. Попытки найти выход ни к чему хорошему не привели, он замерз и уже отчаялся. Можно представить, как непросто человеку оказаться совершенно одному в такой ситуации в чужой стране.
Ко всему парень неудачно оступился, после чего упал и немного подвернул ногу, которая «неприятно ныла», что существенно усложняло передвижение.
Но в один момент все изменилось!
Вдруг, словно ниоткуда, возле большого камня неожиданно появилась черно-белая кошка.
Она позволил себя погладить, а на вопрос, не покажет ли он путь, ответила утвердительным «мяу».
Животное словно звало мужчину за собой! Кошка подошла сначала поближе, а потом повернулась, вышла вперёд и побежала. Заблудившийся решил рискнуть и пошел за ней.
Всю дорогу кошка останавливалась и оглядывалась, идет ли человек за ним, а когда мужчина начинал отставать, то она терпеливо садилась и ждала, пока он её догонит!
Таким образом, кошка вывела заблудшую душу на тропинку, которая привела его обратно в долину, где располагалась деревушка, и …была такова. Мужчине нечем было угостить свою спасительницу, но он успел сделать её фото.
Так непонятно откуда взявшееся животное буквально спасло парня из очень неприятного положения!
Турист выложил свою историю на популярном сайте Reddit. На видео видно, как дружелюбно и заботливо ведет себя животное. Кошка совершенно не чувствует опасности от человека, спокойно повернувшись к нему спиной, что является знаком доверия.
Случай заинтересовал многих пользователей ресурса, которые писали, как мужчине повезло встретить удивительную кошку.
Похоже, красавица успела спасти не только этого парня!
Интересное то, что это уже не первый человек которого спасла кошка. Как только эта история появилась в интернете, нашлось еще несколько человек, рассказавшие, что узнали на видео кошку, которую встречали в том же месте, и …которая тоже показывала спасительную тропинку. Надеемся, что люди, которых спасало животное, хорошо покормили его в знак благодарности. Неизвестно, специально ли кошка помогает человеку, но в любом случае ее поведение очень выручило многих туристов.
Вот такая вот таинственная спасительница, которая помогает людям за порцию похвалы и ласки!
Кошки — потрясающие создания, а теперь мы еще и знаем, что у них есть невидимые крылья. Разве после этого мы не станем любить их еще больше?
Помогать людям могут не только специально обученные собаки, но и обыкновенные кошки, как та, что живет далеко в швейцарских Альпах.
После таких историй понимаешь, что мы часто недооцениваем животных, которые даже способны спасти нашу жизнь.
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PS
Вполне допускаю, что сей материал на Фишках, возможно, «баянистый» (поиском по тегам и названию вычислить повтор не получилось) – «коли так – извиняйте, пожалуйста». Лично прочитал эту историю впервые …и мне понравилось. Может кому-то тоже будет интересно. Если реальные негативные замечания будут «зашкаливать» – пост удалю без вопросов.
¯\_(ツ)_/¯
Источник:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Видимо "всякие электронные компасы/навигаторы/GPS-трекеры", знающие все "кошачьи" тропинки, как на гаджетах Corvus Corax, у "турыста не было ад слова зусім"