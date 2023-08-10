Парень заблудился в горах и подвернул ногу. Когда уже отчаялся, он вдруг увидел пушистого ангела-хранителя, который стал его спасителем

Венгерский турист приехал в швейцарскую деревушку Гиммельвальд, чтобы провести в одном из отелей страны свой отдых и решил прогуляться по местным горам. Все шло просто прекрасно, погода была чудесной, природа живописной. Любуясь окружающей красотой, он уходил все дальше и дальше, пока не понял, что заблудился. Был конец туристического сезона, подъемники не работали, а многие горнолыжные трассы были закрыты.

По словам мужчины, он ушел далеко от отеля, расположенного вблизи деревни. Вечерело, а он никак не мог найти дорогу обратно. Через какое-то время он оказался на территории неработающего горнолыжного курорта, при этом единственный выход из него был закрыт. Турист сверился с картой на своем телефоне и убедился, что до отеля можно пройти только через запертые ворота. Дорога домой была закрыта для него! Мужчина совершенно растерялся. Попытки найти выход ни к чему хорошему не привели, он замерз и уже отчаялся. Можно представить, как непросто человеку оказаться совершенно одному в такой ситуации в чужой стране.

Ко всему парень неудачно оступился, после чего упал и немного подвернул ногу, которая «неприятно ныла», что существенно усложняло передвижение.

Но в один момент все изменилось!

Вдруг, словно ниоткуда, возле большого камня неожиданно появилась черно-белая кошка.