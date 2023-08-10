Умнее ли вы шестиклассника? Тест по нашей планете

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Практически все вопросы из данного теста рассматривают на уроках естествознания/природоведения до шестого класса средней школы. Насколько хорошо вы знаете ту планету, на которой проводите почти всё своё время?
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Не хвалюсь, а ставлю перед фактом!)))))
Объективности ради, большая часть вопросов из старшей школы (в частности Астрономия).
Срезался на сидерическом году (даже не помню такого термина), на Кордильерах и самом крупно острове.
Все остальное из общего развития и каждодневного информационного фона.
Легкие вопросы, на большую часть даже подсказки не понадобились. Хороший я шестиклассник)