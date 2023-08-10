Практически все вопросы из данного теста рассматривают на уроках естествознания/природоведения до шестого класса средней школы. Насколько хорошо вы знаете ту планету, на которой проводите почти всё своё время?

Умнее ли вы шестиклассника? Тест по нашей планете 0