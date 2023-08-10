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Умнее ли вы шестиклассника? Тест по нашей планете

Умнее ли вы шестиклассника? Тест по нашей планете

Автор:
10 августа 2023 16:32
Сообщество : Что? Где? Когда?
Метки: Земля   Тесты   планета земля   природоведение   тест   тесты по естествознанию   
1770
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Практически все вопросы из данного теста рассматривают на уроках естествознания/природоведения до шестого класса средней школы. Насколько хорошо вы знаете ту планету, на которой проводите почти всё своё время?

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Метки: Земля   Тесты   планета земля   природоведение   тест   тесты по естествознанию   
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19  комментариев
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55k
zloykoyot 45 минут назад
А вот про сидерический год вообще не знал.
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13k
butata Минуту назад
Советская школа 11 / 10
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3k
Александр 2 минуты назад
11 из 11....
Не хвалюсь, а ставлю перед фактом!)))))
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29k
Aqueronte 11 минут назад
Сидерический год в шестом классе проходят? Я вообще не помню такого. А вот протяжённостью гор мой косяк, реально Кордильеры, забыл.
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16k
Majul 12 минут назад
Из 11 вопросов ответили верно на 8. Вы постоянно пополняете собственный багаж знаний. Много ли изменилось с момента окончания вами школы?

Объективности ради, большая часть вопросов из старшей школы (в частности Астрономия).
Срезался на сидерическом году (даже не помню такого термина), на Кордильерах и самом крупно острове.
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1k
DDM Полчаса назад
Ну я что, зря проходил этот тест что-ли?! Надо похвастаться!
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16k
Голос Вселенной Полчаса назад
В школе по географии ТОЧНО помню. Термин Мировой океан - это 5 океанов и 80 морей! Откуда вдруг до 2000-го их стало 4 - ума не приложу.
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5k
satra Полчаса назад
В каком-то подкасте в одной фразе прозвучало сидерический год и Луна.
Все остальное из общего развития и каждодневного информационного фона.
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2k
Виктор Глущенко 36 минут назад
Отлично! Из 11 вопросов ответили верно на 10. Вы отлично знаете планету, на которой живёте. ПОДЕЛИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ
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11k
Mike 39 минут назад
Кордильеры k cвоему большому стыду, не знал(
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13k
кира 45 минут назад
В 6 классе мы не изучали астрономию.
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16k
Элитный тигр 45 минут назад
а что, в 6 классе астрономию проходят?
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28k
Lehoia 47 минут назад
Из 11 вопросов ответили верно на 10. Вы отлично знаете планету, на которой живёте.

Легкие вопросы, на большую часть даже подсказки не понадобились. Хороший я шестиклассник)
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75k
Viktor 50 минут назад
Бля, я глупее шестиклассника!?
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