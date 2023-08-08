Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в рязанской деревне

Как стало известно, она планирует преподавать юриспруденцию в СПбГУ.
В субботу, 5 августа, праздник "Макушка лета", который ежегодно проводится в деревне Петрушово Рязанской области, посетила необычная гостья. Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль пришла совершенно одна, но несмотря на языковой барьер смогла перезнакомиться с соседями и дачниками. Как выяснили местные журналисты, Кнайсль по совету знакомых арендовала у местной француженки домик и находится в деревне примерно месяц. Здесь она работает над своей книгой и учит русский язык.
Было непросто приехать сюда, но я стараюсь найти свой путь, хотя это нелегко. Здесь мне нравится, в этой деревне очень мило. Я приступила к работе, продолжаю преподавание и обучение, пишу свои книги, учу язык. Мне пришлось оставить свою прежнюю жизнь, начать все сначала, а в 60 лет это непросто.
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Политик, доктор права и бывший член совета директоров "Роснефти" обрела всемирную известность и большие проблемы после того, как её свадьбу в августе 2018 года посетил Владимир Путин. МИД Австрии Кнайсль возглавляла с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года в интервью журналисту The Washington Post она рассказала, что ей пришлось покинуть Австрию из угроз убийством. Некоторое время она проживала в Ливане.
Теперь, видимо, решила перебраться в Россию. На вопрос рязанского журналиста о том, как долго она планирует оставаться в деревне Петрушово, Кнайсль заявила, что оплатила аренду на ещё один месяц, и её будущее остаётся туманным: "Я не знаю ничего о моем будущем, ничего".
Если вы читали мою биографию, то вы слышали, что три года назад меня заставили покинуть Австрию, не разрешали работать во Франции, даже отказали в открытии банковского счета. Я боялась. RT даже сняли документальный фильм о моей жизни. Я вынуждена была бежать из Европы, меня нигде не принимали. И я уехала в Ливан, так как знала арабский. Чтобы остановиться в России, мне нужна была помощь. У меня было несколько контактов людей, которые помогли мне найти жилье, сказали, что есть дом, который сдается на лето в России. Мне также помогают учить русский. Я знаю восемь языков, а вот русский, к сожалению, только начинаю учить.
По словам Кнайсль, контактов с Путиным у неё нет, в последний раз она с ним виделась в 2019 году.
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Несмотря на жалобы Карин Кнайсль на пугающую неопределённость будущего, известно, что её пригласили преподавать юриспруденцию в Центр G.O.R.K.I. (Геополитическая обсерватория по ключевым проблемам развития России), который был создан в марте этого года при СПбГУ. Эту информацию она подтвердила. Что касается книги, над которой сейчас работает Кнайсль, то она посвящена нынешней ситуации в Европе. По словам бывшего австрийского политика, книга почти закончена.
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