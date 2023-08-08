Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль поселилась в рязанской деревне

Политик, доктор права и бывший член совета директоров "Роснефти" обрела всемирную известность и большие проблемы после того, как её свадьбу в августе 2018 года посетил Владимир Путин. МИД Австрии Кнайсль возглавляла с 2017 по 2019 год. Летом прошлого года в интервью журналисту The Washington Post она рассказала, что ей пришлось покинуть Австрию из угроз убийством. Некоторое время она проживала в Ливане.



Теперь, видимо, решила перебраться в Россию. На вопрос рязанского журналиста о том, как долго она планирует оставаться в деревне Петрушово, Кнайсль заявила, что оплатила аренду на ещё один месяц, и её будущее остаётся туманным: "Я не знаю ничего о моем будущем, ничего".

Если вы читали мою биографию, то вы слышали, что три года назад меня заставили покинуть Австрию, не разрешали работать во Франции, даже отказали в открытии банковского счета. Я боялась. RT даже сняли документальный фильм о моей жизни. Я вынуждена была бежать из Европы, меня нигде не принимали. И я уехала в Ливан, так как знала арабский. Чтобы остановиться в России, мне нужна была помощь. У меня было несколько контактов людей, которые помогли мне найти жилье, сказали, что есть дом, который сдается на лето в России. Мне также помогают учить русский. Я знаю восемь языков, а вот русский, к сожалению, только начинаю учить.

По словам Кнайсль, контактов с Путиным у неё нет, в последний раз она с ним виделась в 2019 году.