Зачем немцы сыпят в унитаз ложку соли перед тем, как к ним придут в гости

Итак, изначально, всё упирается в две вещи: немецкую прижимистость и немецкую неряшливость.

Причем, с неряшливости все начинается.

Так уж сложилось, что педантичные и пунктуальные немцы, о которых существует устойчивое мнение об исключительном «орднунге» (=порядок), в быту частенько довольно неряшливы.

Это заметно в их одежде, внешнем виде, чистоте в доме. У многих со всем этим, скажем так, довольно грустно.

Короче говоря, унитазы в их домах нередко далеки от чистоты: потеки, налет, запах.

И тут должны нагрянуть гости. Стыдно же! Нужно быстрое решение.

И в случае с немцами, обязательно ДЕШЕВОЕ!