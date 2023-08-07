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Зачем немцы сыпят в унитаз ложку соли перед тем, как к ним придут в гости

Зачем немцы сыпят в унитаз ложку соли перед тем, как к ним придут в гости

Автор:
07 августа 2023 12:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Жизнь   гениально   гости   немцы   соль   унитаз   факты   фото   
4535
4

Гениальная находка или идиотизм?

Я, когда услышал о таком «лайфхаке», улыбнулся и мысленно покрутил у виска: «ну чем не очередной бред?».

Но у пользующихся этим способом немцев свои аргументы, которые они не считают прямо уж идиотскими.

Какие это аргументы? Читайте ниже.

Итак, изначально, всё упирается в две вещи: немецкую прижимистость и немецкую неряшливость.

Причем, с неряшливости все начинается.

Так уж сложилось, что педантичные и пунктуальные немцы, о которых существует устойчивое мнение об исключительном «орднунге» (=порядок), в быту частенько довольно неряшливы.

Это заметно в их одежде, внешнем виде, чистоте в доме. У многих со всем этим, скажем так, довольно грустно.

Короче говоря, унитазы в их домах нередко далеки от чистоты: потеки, налет, запах.

И тут должны нагрянуть гости. Стыдно же! Нужно быстрое решение.

И в случае с немцами, обязательно ДЕШЕВОЕ!

А бытовая химия дорогая! К примеру, средство для унитаза обойдётся от 4 евро. А пачка соли стоит 50-80 центов.

Вот немецкая хозяйка и бежит скорее к унитазу с пачкой соли и ложкой, как ее учили еще мама с бабушкой.

Хлорид натрия довольно неплохо справляется с запахом, а заодно эффективно препятствует размножению всяких микроорганизмов, все благодаря своей агрессивности.

Так что немки просто посыпают внутреннюю поверхность унитаза (не в воду), а затем активно трут её ёршиком. Остается только смыть, и перед гостями уже не будет неудобно за налет и запах в унитазе.

Кстати, подобным образом некоторые немки также борются с засорами в раковине на кухне или в ванной.

Тоже из-за экономии на уже более дорогостоящих средствах для прочистки труб (они могут стоить и до 10 евро).

Засыпают в слив полпачки соли, а затем заливают уксусом и затыкают пробкой на полчаса-час.

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Метки: Жизнь   гениально   гости   немцы   соль   унитаз   факты   фото   
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52  комментария
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225
piharev1 2 часа назад
вот это я понимаю высер так высер, прям пикабу какое то
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1k
олег 2 минуты назад
враньё,не ходят немцы в гости ,это дорого не только для гостей.
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8k
Влад 10 минут назад
если хотите реальный совет-используйте соду-для отмыть-продезефецировать и тд-стоит копейки-результат супер.
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1k
Алексей 11 минут назад
А ещё они туда перед приходом гостей каждый день срут и ссут.
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8k
Влад 12 минут назад
епать интернет бабахнуло!!!!
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3k
Aleks 15 минут назад
Какой то бред не соответствующий действительности, у всех немцев что был унитазы чистые, чистящие средства не дорогие, по крайней мере 10 евро нигде не видел, обычно в районе от 1.5 - 3.5 евро.
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2k
Вадим Курбатов 15 минут назад
Как же они там выживают то бедолаги!? Цены конские, кушать нечего, совсем загнили. Что ни рассказ про заграницу, так аж страшно за людей становится. Наверное спят и видят, как бы им в Россию переехать, где все живут в справедливости и достатке.
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6k
VL 19 минут назад
нахера мне про засранных бошей это знать???
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170
Мандалай Иванович 20 минут назад
1,5-2 евро за чистящее средство автор считает дорого? Средняя зарплата в Германии примерно 2000 евро с условием вычетов. Семья из двух работающих наверное все-таки смогут себе позволить такую роскошь...
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369
Pasha Panfilov Мандалай Иванович 6 минут назад
рублями это 200 рублей, лол. Я посмотрел в России эти средства рублей 250 стоят, даже блин дороже.
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965
grigorenko vladislav 22 минуты назад
Высрать такой пост - тут и лопата соли не поможет.
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−11
Sensei 23 минуты назад
вобщем то не соль сыпят , а смесь с содой ....
а пораньше 70-80 сыпали соль и тёртое мыло, или обмылки.. рацаонально, жадно по европейски, но всё в ход ипри этом так делали только те дойчи кто не дойч , а замарашка.. на своих гляньте... всё в ход...--это примерно как при союзе лук хранили дома в старых колготах и ни чё... так что у всех свои особенности .. не всем в москвабаде жить.. думайте . ))) всем добра., минусаторам тоже с гору песка...)))
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5k
Terminator Полчаса назад
Так сыпят в унитаз или чистят?
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415
Дмитрий Самохин Полчаса назад
Немцы из-за экономии не срут, и делают это в темноте ибо не срать при свете дорого
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25k
AzuveR 36 минут назад
Автор ,немцы вообще не пользуются домашним унитазом,т.к., экономят воду. Это знать надо. А ещё они моются, от дождя к дождю. Изучайте тему об экономии немцев более тщательно. Прежде чем пилить пост.
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3k
Александр 38 минут назад
Лайфхак: Соль,это вообще тема.Перед поездкой в авто сервис,засыпаю пол пачки на 10 л. ,в бак.Машина от деда досталась.Уже лимон пробег,а слесаря всё удивляются и не верят что всё родное и не одной поломки.
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1k
Seko 39 минут назад
Фиг знает, может где-то в отдельных землях или городах. Прожил 32 года в Германии (Гамбург и Любек) никогда не видел такого. Да и грязных туалетов не видел.
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9k
Мариус 42 минуты назад
Не могу избавиться от ощущения, что вместо соли должна быть сода
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392
Алексей Павлиди 45 минут назад
А чему удивляться? Соль испокон веков как чистящее применяли. Даже в посудомойке соль применяют
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31k
Григорий 48 минут назад
фигня какая-то... в моче, например, тоже полно того самого хлорида натрия, но почему-то если не мыть толчок, он лучше пахнуть не начинает после того, как помочишься)
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14k
net 50 минут назад
Лёжа после текилы у унитаза, только и разговоров что о море.
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30k
Григорий 52 минуты назад
У меня может на столе стоять грязная чашка и нож с остатками сыра, но унитаз у меня всегда сверкает, никаких потеков, камня-ржавчины и уж тем более запахов или чиркашей!
Ведь чашкой никого не испугаешь, а унитазом вызовешь реакцию у любого человека, я-б к такому больше не зашел, про любовные связи вообще молчу.
---
- Милый, а я без трусиков! - Оль, ты че дура? Как можно забыть одеть трусы?
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