Зачем немцы сыпят в унитаз ложку соли перед тем, как к ним придут в гости

Гениальная находка или идиотизм?
Я, когда услышал о таком «лайфхаке», улыбнулся и мысленно покрутил у виска: «ну чем не очередной бред?».
Но у пользующихся этим способом немцев свои аргументы, которые они не считают прямо уж идиотскими.
Какие это аргументы? Читайте ниже.
Итак, изначально, всё упирается в две вещи: немецкую прижимистость и немецкую неряшливость.
Причем, с неряшливости все начинается.
Так уж сложилось, что педантичные и пунктуальные немцы, о которых существует устойчивое мнение об исключительном «орднунге» (=порядок), в быту частенько довольно неряшливы.
Это заметно в их одежде, внешнем виде, чистоте в доме. У многих со всем этим, скажем так, довольно грустно.
Короче говоря, унитазы в их домах нередко далеки от чистоты: потеки, налет, запах.
И тут должны нагрянуть гости. Стыдно же! Нужно быстрое решение.
И в случае с немцами, обязательно ДЕШЕВОЕ!
А бытовая химия дорогая! К примеру, средство для унитаза обойдётся от 4 евро. А пачка соли стоит 50-80 центов.
Вот немецкая хозяйка и бежит скорее к унитазу с пачкой соли и ложкой, как ее учили еще мама с бабушкой.
Хлорид натрия довольно неплохо справляется с запахом, а заодно эффективно препятствует размножению всяких микроорганизмов, все благодаря своей агрессивности.
Так что немки просто посыпают внутреннюю поверхность унитаза (не в воду), а затем активно трут её ёршиком. Остается только смыть, и перед гостями уже не будет неудобно за налет и запах в унитазе.
Кстати, подобным образом некоторые немки также борются с засорами в раковине на кухне или в ванной.
Тоже из-за экономии на уже более дорогостоящих средствах для прочистки труб (они могут стоить и до 10 евро).
Засыпают в слив полпачки соли, а затем заливают уксусом и затыкают пробкой на полчаса-час.
Источник:
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а пораньше 70-80 сыпали соль и тёртое мыло, или обмылки.. рацаонально, жадно по европейски, но всё в ход ипри этом так делали только те дойчи кто не дойч , а замарашка.. на своих гляньте... всё в ход...--это примерно как при союзе лук хранили дома в старых колготах и ни чё... так что у всех свои особенности .. не всем в москвабаде жить.. думайте . ))) всем добра., минусаторам тоже с гору песка...)))
Ведь чашкой никого не испугаешь, а унитазом вызовешь реакцию у любого человека, я-б к такому больше не зашел, про любовные связи вообще молчу.
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