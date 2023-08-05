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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!! Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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Кандидат в президенты Российской Федерации Юрий Власов, 1996 год. Фото: Яковлев Александр/Фотохроника ТАСС
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Игра "Парк Юрского периода" вышла в 1993 году. Вторая и третья версии в 1994 году. Еще две версии в 1997 году. Ну и в 1999 году еще одна. В 2000-х их тож хватало, но это уже вне заявленной темы. .
Не помню какая, 1-я или 2-я, имела финальный эпизод в жанре 3Д-шутера...