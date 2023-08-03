Истории от переехавших: как им живётся и работается в других странах

1706
16
В последнее время многие переехали из России в другие страны, но делали это люди и до 2022 года. В этом посте собраны истории и опыт людей, релоцировавшихся в поисках новой жизни и работы.
×
×
А у вас есть истории от поуехавших?
Источник:
Еще крутые истории!
- Глухая кошка ездит с хозяином на велосипеде — и собрала миллионы поклонников
- Пользователи рассказали, как развод родителей повлиял на их жизни
Новости партнёров
реклама
Явно диплом куплен в подземном переходе. Горным инженерам нужно искать работу где есть полезные ископаемые, а не горы.
пост гавно, аффтар тоже