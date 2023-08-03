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Истории от переехавших: как им живётся и работается в других странах

Истории от переехавших: как им живётся и работается в других странах

Автор:
03 августа 2023 17:00
Сообщество : Истории из жизни
Метки: интересно   истории   истории про работу   переезд   переехал из рф   работа   релокация   фото   
1706
16

В последнее время многие переехали из России в другие страны, но делали это люди и до 2022 года. В этом посте собраны истории и опыт людей, релоцировавшихся в поисках новой жизни и работы.

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А у вас есть истории от поуехавших?

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Метки: интересно   истории   истории про работу   переезд   переехал из рф   работа   релокация   фото   
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7  комментариев
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19k
Александр 36 минут назад
Горный инженер решил, где есть горы, там будет и работа.
Явно диплом куплен в подземном переходе. Горным инженерам нужно искать работу где есть полезные ископаемые, а не горы.
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3k
· · 3 минуты назад
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30k
Головасыр коричнештанник 9 минут назад
подстрекаете сваливать? ну уж нет!
пост гавно, аффтар тоже
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Внушает оптимизм
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955
ruslan d 37 минут назад
Везде надо уметь устроиться ... Граждане страны то не всегда могут , а тут релокация .
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