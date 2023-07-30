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Куклу Барби предложили запретить в России

Куклу Барби предложили запретить в России

Автор:
30 июля 2023 08:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Марго Робби   барби   запрет   кукла барби   куклы   
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Началось все с того, что одноименный фильм посмотрела депутат Мария Бутина и ужаснулась "прогрессивным идеям" продвигаемым в нем.

Фильм с Марго Роббии и Райаном Гослингом на российские большие экраны выйдет только осенью (если повезет), но некоторые граждане уже сейчас приобщились к розовому миру и он им не очень-то и понравился.


Депутат Мария Бутина, выступила с инициативой запретить продажу кукол Барби, заявив, что они «завозят в Россию тему ЛГБТ».

«Что мы видим в фильме: геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача — продвигать свои образы, но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят тему ЛГБТ», — заявила она журналистам.




Также она отметила, что в детские сады нужно покупать куклы отечественных производителей, которые изготавливают игрушки с "правильным" посылом, а не то, что нам навязывает Запад.

Кстати, год назад компания Mattel выпустила Барби-трансгендера, взяв за основу образ 49-летнего мужика, считающего себя актрисой и ЛГБТ-активисткой Лаверна Кокс.


Друзья, а как вы считаете, нужен ли такой запрет или это уже перебор?


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Метки: Госдума   Марго Робби   барби   запрет   кукла барби   куклы   
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5  комментариев
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55k
zloykoyot 56 минут назад
У меня дети выросли и что сейчас с рынком игрушек я не в курсе. Но эту плесень точно на прилавки пускать нельзя. А пиндосское кино на 3,14дорах всех мастей последние лет 5-7 просто свихнулось. Пущщай у себя это говно ссмотрят.
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9k
Trenzel2003 17 минут назад
И не только барби нужно запрещать! Но и всяких тамагочи, свинок пепи, многие другие игрушки которые в той или иной степени ломают нормальное восприятие ребенка. То какие то монстры появляются. То куклы с кривыми ртами на боку.
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47k
Максим Т. Полчаса назад
...на российские большие экраны выйдет только осенью (если повезет)... сука, с упорством маньяка так и пытаемся всякое дерьмо сюда тащить?
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