Куклу Барби предложили запретить в России

Фильм с Марго Роббии и Райаном Гослингом на российские большие экраны выйдет только осенью (если повезет), но некоторые граждане уже сейчас приобщились к розовому миру и он им не очень-то и понравился.

Депутат Мария Бутина, выступила с инициативой запретить продажу кукол Барби, заявив, что они «завозят в Россию тему ЛГБТ».



«Что мы видим в фильме: геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача — продвигать свои образы, но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят тему ЛГБТ», — заявила она журналистам.