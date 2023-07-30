Куклу Барби предложили запретить в России

Началось все с того, что одноименный фильм посмотрела депутат Мария Бутина и ужаснулась "прогрессивным идеям" продвигаемым в нем.
Фильм с Марго Роббии и Райаном Гослингом на российские большие экраны выйдет только осенью (если повезет), но некоторые граждане уже сейчас приобщились к розовому миру и он им не очень-то и понравился.
Депутат Мария Бутина, выступила с инициативой запретить продажу кукол Барби, заявив, что они «завозят в Россию тему ЛГБТ».
«Что мы видим в фильме: геи, трансы, женщины, которые захватили мир. Ни о каком союзе мужчины и женщины речи нет. Наша с вами задача — продвигать свои образы, но Барби вместе с компанией Mattel надо убирать, потому что они завозят тему ЛГБТ», — заявила она журналистам.
Также она отметила, что в детские сады нужно покупать куклы отечественных производителей, которые изготавливают игрушки с "правильным" посылом, а не то, что нам навязывает Запад.
Кстати, год назад компания Mattel выпустила Барби-трансгендера, взяв за основу образ 49-летнего мужика, считающего себя актрисой и ЛГБТ-активисткой Лаверна Кокс.
Друзья, а как вы считаете, нужен ли такой запрет или это уже перебор?
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