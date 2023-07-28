Эксперты разоблачили "пирамиду", которую якобы нашли в Антарктиде

В последние годы сторонники теории заговора активно обращают внимание на Антарктиду. Особенно вызывала вопросы тайна так называемой “пирамиды”, которую нашли на континенте. Как оказалось, это вовсе не пирамида. Заговорщики, расходитесь.
Ещё в начале 2000-х в Антарктиде якобы нашли таинственную "пирамиду". Многие тут же подумали, что она была возведена человеком, и находка обросла различными догадками и версиями происхождения. Появились даже теории заговора, связанные с ней. Однако, оказалось, что это совсем не пирамида — а просто гора. Это подтвердили уже несколько специалистов.
Гора находится в координатах 79°58’39.25 Южной широты 81°57’32.21 Западной долготы, которое было самым популярным местом в Google Earth. Там пролегает Элсуорт — высочайшая горная система в Антарктиде, простирающаяся на 400 км. Гора, о которой идёт речь, была открыта Британской антарктической экспедицией 1910-1913 годов. В то время её даже могли специально называть пирамидой, чтобы скрыть от большинства открытия экспедиции.
"Эти возвышения, напоминающие пирамиды, расположены в горах Эллсуорт. Их протяженность превышает 400 км, поэтому неудивительно, что над льдом есть скалистые вершины. По определению, это нунатак — полностью окружённый льдом скалистый пик. Он действительно имеет форму пирамиды, но это не означает, что его возвёл человек," — заявил геолог Немецкого исследовательского центра, доктор Митч Дарси, выступая перед IFL Science.
В последние годы Антарктида окружена разными теориями заговора и странностями. Например, Эрик Хекер, бывший подрядчик компании Raytheon, утверждал, что Южнополярная станция Амундсена-Скотта на самом деле работала как центр управления воздушным движением для инопланетян. Также, "кровавые водопады" ледника Тейлора в восточной части Антарктиды тоже обросли теориями. Оказалось, что красноватый оттенок воды вызван всего лишь продолжающимся окислением, так как водному пути целых 1,5 млн лет.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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