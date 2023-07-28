Эксперты разоблачили "пирамиду", которую якобы нашли в Антарктиде

Ещё в начале 2000-х в Антарктиде якобы нашли таинственную "пирамиду". Многие тут же подумали, что она была возведена человеком, и находка обросла различными догадками и версиями происхождения. Появились даже теории заговора, связанные с ней. Однако, оказалось, что это совсем не пирамида — а просто гора. Это подтвердили уже несколько специалистов.

Гора находится в координатах 79°58’39.25 Южной широты 81°57’32.21 Западной долготы, которое было самым популярным местом в Google Earth. Там пролегает Элсуорт — высочайшая горная система в Антарктиде, простирающаяся на 400 км. Гора, о которой идёт речь, была открыта Британской антарктической экспедицией 1910-1913 годов. В то время её даже могли специально называть пирамидой, чтобы скрыть от большинства открытия экспедиции.