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Эксперты разоблачили "пирамиду", которую якобы нашли в Антарктиде

Эксперты разоблачили "пирамиду", которую якобы нашли в Антарктиде

Автор:
28 июля 2023 17:36
Сообщество : Сторонники теорий заговора
Метки: Антарктида   Разное   загадки   интересное   находки   пирамида   пирамиды   теории   фото   
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В последние годы сторонники теории заговора активно обращают внимание на Антарктиду. Особенно вызывала вопросы тайна так называемой “пирамиды”, которую нашли на континенте. Как оказалось, это вовсе не пирамида. Заговорщики, расходитесь.

Ещё в начале 2000-х в Антарктиде якобы нашли таинственную "пирамиду". Многие тут же подумали, что она была возведена человеком, и находка обросла различными догадками и версиями происхождения. Появились даже теории заговора, связанные с ней. Однако, оказалось, что это совсем не пирамида — а просто гора. Это подтвердили уже несколько специалистов.


Гора находится в координатах 79°58’39.25 Южной широты 81°57’32.21 Западной долготы, которое было самым популярным местом в Google Earth. Там пролегает Элсуорт — высочайшая горная система в Антарктиде, простирающаяся на 400 км. Гора, о которой идёт речь, была открыта Британской антарктической экспедицией 1910-1913 годов. В то время её даже могли специально называть пирамидой, чтобы скрыть от большинства открытия экспедиции.

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"Эти возвышения, напоминающие пирамиды, расположены в горах Эллсуорт. Их протяженность превышает 400 км, поэтому неудивительно, что над льдом есть скалистые вершины. По определению, это нунатак — полностью окружённый льдом скалистый пик. Он действительно имеет форму пирамиды, но это не означает, что его возвёл человек," — заявил геолог Немецкого исследовательского центра, доктор Митч Дарси, выступая перед IFL Science.

В последние годы Антарктида окружена разными теориями заговора и странностями. Например, Эрик Хекер, бывший подрядчик компании Raytheon, утверждал, что Южнополярная станция Амундсена-Скотта на самом деле работала как центр управления воздушным движением для инопланетян. Также, "кровавые водопады" ледника Тейлора в восточной части Антарктиды тоже обросли теориями. Оказалось, что красноватый оттенок воды вызван всего лишь продолжающимся окислением, так как водному пути целых 1,5 млн лет.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Антарктида   Разное   загадки   интересное   находки   пирамида   пирамиды   теории   фото   
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8  комментариев
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423
thrashbox Час назад
Нет никакой пирамиды, расходитесь, здесь не на что смотреть.
Ссылка youtu.be
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3k
Lexx 12 минут назад
Хоть бы вкратце рассказали как они образуются. А то вечно на всё один ответ: "Водой промыло, ветром продуло".
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49k
turyst 15 минут назад
А это пирамида, что-нибудь заявляла, что её разоблачать потребовалось?

Ох уж эти заголовки...
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2k
Куртуазный Маньерист Полчаса назад
Так и запишем: это-не пирамиды...
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19k
Дмитрий 38 минут назад
https://www.google.com/maps/@-72.0100541,168.5813488,1042m/data=!3m1!1e3?entry=ttuhttps://www.google.com/maps/@-72.0100541,168.5813488,1042m/data=!3m1!1e3?entry=ttu
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14k
Типа граф 38 минут назад
Такая же хрень была с лицом на марсе .
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1k
Сергей 59 минут назад
хе-хе, конечно, рептилоиды будут всё отрицать...
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125
ДокторКто 2 часа назад
вы шо их же там три
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