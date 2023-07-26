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Впервые в истории спорта трансгендер выступил на чемпионате мира по футболу

Впервые в истории спорта трансгендер выступил на чемпионате мира по футболу

Автор:
26 июля 2023 17:59
Сообщество : Спорт
Метки: transgender   ЛГБТ   олимпийские игры   ребекка куинн   футбол   чемпионат мира   
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И провёл на поле все 90 минут.

В профессиональном спорте творится бардак. Из-за последних веяний и «повесточки», мужчины стали объявлять себя «дамами» и выступать в женских соревнованиях. По понятным причинам, стали регулярно выигрывать, доходило и до скандалов.

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В итоге, часть спортивных руководителей всё-таки взялась за голову. Например, совет Всемирной легкоатлетической ассоциации запретил трансгендерам соревноваться с женщинами. Такое же решение приняла и федерация велосипедного спорта Великобритании - теперь английским мужикам, которые «идентифицируют себя как женщины», нельзя участвовать в турнирах вместе с девушками.

Но эти меры пока не затронули спорт №1 - футбол.

В 2020 году канадская спортсменка Ребекка Куинн объявила себя мужчиной и попросила, чтобы к ней обращались во множественном числе «они /их».

Однако операций по смене пола не проводила, поэтому продолжила выступать за женскую сборную Канады по футболу и в 2021-м даже стала олимпийской чемпионкой в Токио.

А теперь 27-летний спортсмен по фамилии Куинн начал выступать на женском чемпионате мира по футболу.

Он вышел на поле в отборочном туре World Cup -2023 (0:0), проходящего в Австралии и новой Зеландии и отыграл все 90 минут.

Источник:

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Метки: transgender   ЛГБТ   олимпийские игры   ребекка куинн   футбол   чемпионат мира   
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13  комментариев
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10k
Бритва 2 часа назад
вроде пропаганду запретили, а этих мудаков всё постят и постят. одни [мат] постят других [мат].
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708
Звёздный князь Полчаса назад
Я не понял. Теперь любую фигню от трансгендеров будут в сенсацию превращать?
Что он там ещё впервые не делал? С парашютом прыгал? В космос летал? На барной стойке танцевал? Букмекерскую контору открыл? Дерево посадил?
Про какой ещё первый шаг трансгендера в следующий раз читать?
МОЖЕТ ХВАТИТ ЭТОЙ ПОКАЗУХОЙ ЗАНИМАТЬСЯ?
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728
Wallерчик Полчаса назад
Блевота!
Не удержался.
Почти каждый день есть пост про это го..но трансгендерное, я в принципе такие новости не читаю, но накипело, сколько можно пихать это !
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6k
sumrаknn 41 минуту назад
Эй рабы, я идентифицирую себя как хозяин, обращаться ко мне - "хозяин"
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41k
Сергей 55 минут назад
Пост в топку!
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20k
Axel Час назад
Ну надеюсь соперницы разберутся куда "этому" совершенно случайно пинать или мячом посильнее попадать нужно)
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15k
a_komolow 2 часа назад
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19k
Александр 2 часа назад
Странно что требуют во множественном числе обращаться, правильней было бы в среднем роде, "оно"
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5k
Трям 2 часа назад
Пидр, хватит своих рекламировать!
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8k
sedoisever 2 часа назад
А вот тут ничего ужасного. Была бабой? Играет за баб. А называть себя может хоть пингвином..., пока за пингвинов не играет.
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August

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