Впервые в истории спорта трансгендер выступил на чемпионате мира по футболу

В итоге, часть спортивных руководителей всё-таки взялась за голову. Например, совет Всемирной легкоатлетической ассоциации запретил трансгендерам соревноваться с женщинами. Такое же решение приняла и федерация велосипедного спорта Великобритании - теперь английским мужикам, которые «идентифицируют себя как женщины», нельзя участвовать в турнирах вместе с девушками.