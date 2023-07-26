Впервые в истории спорта трансгендер выступил на чемпионате мира по футболу

И провёл на поле все 90 минут.
В профессиональном спорте творится бардак. Из-за последних веяний и «повесточки», мужчины стали объявлять себя «дамами» и выступать в женских соревнованиях. По понятным причинам, стали регулярно выигрывать, доходило и до скандалов.
В итоге, часть спортивных руководителей всё-таки взялась за голову. Например, совет Всемирной легкоатлетической ассоциации запретил трансгендерам соревноваться с женщинами. Такое же решение приняла и федерация велосипедного спорта Великобритании - теперь английским мужикам, которые «идентифицируют себя как женщины», нельзя участвовать в турнирах вместе с девушками.
Но эти меры пока не затронули спорт №1 - футбол.
В 2020 году канадская спортсменка Ребекка Куинн объявила себя мужчиной и попросила, чтобы к ней обращались во множественном числе «они /их».
Однако операций по смене пола не проводила, поэтому продолжила выступать за женскую сборную Канады по футболу и в 2021-м даже стала олимпийской чемпионкой в Токио.
А теперь 27-летний спортсмен по фамилии Куинн начал выступать на женском чемпионате мира по футболу.
Он вышел на поле в отборочном туре World Cup -2023 (0:0), проходящего в Австралии и новой Зеландии и отыграл все 90 минут.
Источник:
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Что он там ещё впервые не делал? С парашютом прыгал? В космос летал? На барной стойке танцевал? Букмекерскую контору открыл? Дерево посадил?
Про какой ещё первый шаг трансгендера в следующий раз читать?
МОЖЕТ ХВАТИТ ЭТОЙ ПОКАЗУХОЙ ЗАНИМАТЬСЯ?
Не удержался.
Почти каждый день есть пост про это го..но трансгендерное, я в принципе такие новости не читаю, но накипело, сколько можно пихать это !
Возьмем к примеру предложение "Когда пользоватьель нажимает кнопку войти, он попадает на главную страницу" - в русском языке все очень просто, пользователь - слово мужского рода, и при этом не важен пол самого пользователя. В английском у слова нет рода - поэтому сказать он или она нельзя, и тогда правильнее использовать форму they - "When user pushes login button, they land on a homepage". Тут как раз they не переводится как они, а скорее как оно или просто пользователь (неизвестного пола). Или второй пример - доктор Сидорчук. Вы же не можете с уверенностью утверждать, что это точно он, а не она? Тогда тоже используется форма they, если пол доктора неизвестен.
Так что they это вполне подходящаяя форма - единственное число неизвестного пола.