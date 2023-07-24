Смерч чуть не сдул людей с надувными аттракционами

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Люди отдыхали на пляже в Краснодаре, когда к берегу подошёл ураган. Ветер от смерча был настолько сильным, что сдул аттракционы, которые сбили с ног людей, не успевших убежать с пляжа.
Курорты Краснодарского края — добро пожаловать и пусть выживет сильнейши!
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