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Смерч чуть не сдул людей с надувными аттракционами

Смерч чуть не сдул людей с надувными аттракционами

Автор:
24 июля 2023 08:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   ветер   краснодар   непогода   пляж   природа   смерч   ураган   
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Люди отдыхали на пляже в Краснодаре, когда к берегу подошёл ураган. Ветер от смерча был настолько сильным, что сдул аттракционы, которые сбили с ног людей, не успевших убежать с пляжа.



Курорты Краснодарского края — добро пожаловать и пусть выживет сильнейши!

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Метки: Видео   ветер   краснодар   непогода   пляж   природа   смерч   ураган   
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