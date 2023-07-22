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Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
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11.
Танки Т-55 народной национальной армии ГДР оставленные на хранение после падения Берлинской стены, город Брауцен, 1991 год.
16.
Илья Олейников и Юрий Стоянов
Впервые жители «Городка» встретились со зрителями на телеканале «Россия» весной 1993 года. Передача была четыре раза награждена премией «ТЭФИ» в номинации «Лучшая развлекательная программа» в 1999 и 2002 годах, а сами ведущие программы в номинации «Лучшие ведущие развлекательной программы» — в 1996 и 2001 годах. После смерти Ильи Олейникова, Стоянов объявил, что без Ильи передачи быть не может.
24.
Электровоз ЧС2-120 с пассажирским поездом у платформы Электродепо, перегон Свердловск-Пассажирский - Свердловск-Сортировочный.
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Что характерно, со стоянки тоже ни слова.
А документы так и валяются дома на мотик.
Стоянка жива, пойти сказать что где мотик, готов оплатить за место? :)))