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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
22 июля 2023 21:46
Метки: Россия   СССР   история   фото   
796
30

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех! И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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4  комментария
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7k
Allmaster 2 часа назад
Эх, где мой иж юпитер5? Я как то приехал на стоянку, поставил ... и ушел. 93 год. И потом как то закрутило, завертело, я даже о нем не вспоминал лет 10. Наверное или сгнил или обрел нового хозяина, который с ним обошелся с толком.
Что характерно, со стоянки тоже ни слова.
А документы так и валяются дома на мотик.
Стоянка жива, пойти сказать что где мотик, готов оплатить за место? :)))
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5k
4ijik Час назад
Очень атмосферная 29 фоторгафия. Прям поностальгировал. Детство, романтика...
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Юганск

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