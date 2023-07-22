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Назинская трагедия: чем закончился в СССР эксперимент с оставленными на необитаемом острове заключенными?

Назинская трагедия: чем закончился в СССР эксперимент с оставленными на необитаемом острове заключенными?

Автор:
22 июля 2023 11:14
Сообщество : Эксперименты
Метки: Назинская трагедия   СССP   заключенные   люди   факты   фото   эксперименты   
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Иначе как катастрофой события далекого 1933 года не назовешь. Более шести тысяч человек тогда оказались на необитаемом острове посреди Оби без каких-либо средств к существованию. В основном это были так называемые «деклассированные элементы» — бродяги, нищие, уголовники, бывшие кулаки.

Без паспорта — в ссылку

В начале 1930 годов в СССР была введена паспортная система. Созданной Паспортно-визовой службе предписывалось очистить города и рабочие поселки «от лиц, не занятых общественно-полезным трудом, укрывающихся кулацких, уголовных и иных антиобщественных элементов». Закипела «работа»: тысячи людей без документов отлавливали в городах и отправляли в ранее созданные спецпоселения для раскулаченных. В течение 1933 года предполагалось депортировать в Сибирь и Казахстан два миллиона человек, тем самым заселив эти малонаселенные регионы.

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Надо сказать, что чистки больше походили на массовые облавы — задерживали всех без разбора, зачастую и тех, у кого с собой были документы. При этом никакой оперативной работы с задержанными не велось. Не выясняя обстоятельств и личности, их сразу же свозили к железнодорожным эшелонам и этапировали в Сибирь — мол, на месте разберутся. Но и на месте разбираться никто особо не желал. Тем более, что и сами места не были толком подготовлены к приему и содержанию такого количества заключенных.

Остров Назино

В мае в штрафную Александро-Ваховскую комендатуру прибыли два эшелона ссыльных из Москвы и Ленинграда. Не имея возможности разместить на своей территории шесть тысяч человек, руководство решило отправить трудопоселенцев на остров Назино, что располагался посреди русла Оби близ места впадения в нее речки Назинской. Кто-то из местного руководства бросил тогда циничную фразу — «Пусть пасутся». Таким образом более шести тысяч заключенных оказались на куске суши размером полтора на полкилометра.

Было разбито несколько палаток для размещения больных и сильно ослабленных трудопоселенцев, в одной из них — организована раздача питания: 500 граммов хлеба, 32 грамма крупы, 13 граммов сахара и соли. Впрочем, и этого скудного пайка скоро не стало — хлеб заменили мукой низкого качества, из которой заключенным полагалось самим делать выпечку. Вот только ничего для этого у них не было. Люди были вынуждены питаться «болтанкой» — смесью муки и воды — которая все чаще вызывала не насыщение, а заворот кишок.

Остров каннибалов

Ситуация с практически полным отсутствием обеспечения и питания усугублялась суровыми погодными условиями и обилием кровососущих насекомых. Да и прибывшие на остров трудопоселенцы были в большинстве своем истощены длительным переездом. Вскоре среди них началась эпидемия сыпного тифа. Многие оказались лишены даже скудного государственного пайка — еду отбирали уголовники, которые быстро организовались в несколько банд, начавших делить между собой территорию и «трофеи».

Мы не будем приводить здесь воспоминания выживших участников той трагедии — уж слишком они жестоки. В условиях начавшихся массовых убийств и случаев каннибализма руководство комендатуры попросту самоустранилось, пустив все на самотек. Лишь иногда приплывала баржа, чтобы забрать трупы — в день умирало 40-70 человек.

Письмо Величко

Поняв, что они натворили, чиновники Сиблага пытались замять инцидент, не допустив, чтобы сведения о нем вышли за пределы местных парторганов. Но информация до Москвы все же дошла — инструктор Нарымского окружного комитета партии В. А. Величко написал письмо Сталину, в котором рассказал о трагедии. В сентябре вопрос был рассмотрен на Политбюро. Разбираться в массовой гибели заключенных направили спецкомиссию, которая подтвердила изложенную Величко информацию.

Осенью 1933 года результаты расследования были засекречены, а программа массовой депортации свернута, как «опасный и асоциальный эксперимент».

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Метки: Назинская трагедия   СССP   заключенные   люди   факты   фото   эксперименты   
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Ничоси Полчаса назад
Одно фота явно не "в кассу". Там евреи. Что ставит подсомнение всю куйню, которую я прочитал
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19k
сеньор Леонсио 19 минут назад
Про Серпантинку расскажите,как начальник лагеря в крафтовых варежках сшитых из кожи заключенных каждые три минуты расстрел проводил!
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