Назинская трагедия: чем закончился в СССР эксперимент с оставленными на необитаемом острове заключенными?

Надо сказать, что чистки больше походили на массовые облавы — задерживали всех без разбора, зачастую и тех, у кого с собой были документы. При этом никакой оперативной работы с задержанными не велось. Не выясняя обстоятельств и личности, их сразу же свозили к железнодорожным эшелонам и этапировали в Сибирь — мол, на месте разберутся. Но и на месте разбираться никто особо не желал. Тем более, что и сами места не были толком подготовлены к приему и содержанию такого количества заключенных.

Остров Назино

В мае в штрафную Александро-Ваховскую комендатуру прибыли два эшелона ссыльных из Москвы и Ленинграда. Не имея возможности разместить на своей территории шесть тысяч человек, руководство решило отправить трудопоселенцев на остров Назино, что располагался посреди русла Оби близ места впадения в нее речки Назинской. Кто-то из местного руководства бросил тогда циничную фразу — «Пусть пасутся». Таким образом более шести тысяч заключенных оказались на куске суши размером полтора на полкилометра.