"Где моя таблетка, Лебовски?", или проблемы с покупкой лекарств в аптеке: личный опыт

Мне приходится покупать недешёвые таблетки на месячный курс 2 раза в год. В силу того, что я почти регулярно повторяю курс, я могу не жаловаться на то, что у меня остаются препараты, ведь я использую их потом.

Но недавно я покупала дорогие препараты для бабушки. Врач прописал их пить 2 раза в день на 2 недели. А упаковки в аптеке были только по 10 или 20 штук. В итоге купить 3 упаковки по 10 штук оказалось выгоднее по цене.