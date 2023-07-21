"Где моя таблетка, Лебовски?", или проблемы с покупкой лекарств в аптеке: личный опыт

Когда дело доходит до лечения и покупки медицинских препаратов, могут возникнуть трудности на ровном месте.
Мне приходится покупать недешёвые таблетки на месячный курс 2 раза в год. В силу того, что я почти регулярно повторяю курс, я могу не жаловаться на то, что у меня остаются препараты, ведь я использую их потом.
Но недавно я покупала дорогие препараты для бабушки. Врач прописал их пить 2 раза в день на 2 недели. А упаковки в аптеке были только по 10 или 20 штук. В итоге купить 3 упаковки по 10 штук оказалось выгоднее по цене.
В чём же суть? Фармацевтические компании знают дозировку - и по какой схеме обычно назначают таблетки врачи - логичнее же было бы выпускать под потребности пациентов....
Для некоторых случаев есть выход: помогает неполный отпуск лекарств в аптеке. Раньше можно было покупать таблетки поштучно или блистерами. Но это было на усмотрение фармацевта. В 2021 пытались вообще запретить продавать поштучно.
Естественно, это вызвало огромную волну негатива от лечащихся. В итоге Минздрав сжалился над людьми. Сейчас отпуск недостающих блистеров возможен, но возникают вопросы с подсчётом раскрытых упаковок и их качеством, ведь сроки годности обычно только на упаковке.
И всё больше появляется подобных "экономичных" блистеров с недостающими таблетками.
В целом с таблетками ситуации практически всегда одна и та же: они либо остаются в упаковке, либо их наоборот не хватает.
А вы сталкивались с подобной проблемой?
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Кукурузина как всегда херню морозит.
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Когда дело доходит до лечения и покупки медицинских препаратов, могут возникнуть трудности на ровном месте.
Суть в том, что это бред сивой кобылы. Выпускать упаковки по 35, 28, 141 таблетке? Серьёзно? 10, 20, 30, 40, 60 таблеток в упаковке это стандарт. Кроме препаратов с чёткой схемой приёма, как декарис или флуконазол, например.
Огромная коробка, а в ней милипусечная штучка.
Или пяток таблеток, и коробка с полкирпича.
Экология, экономия ресурсов?
Нет, не слышали.