Умер Кевин Митник

Знаменитый хакер Кевин Митник умер в возрасте 59 лет
Первый в истории хакер, угодивший в список самых разыскиваемых преступников ФБР, Кевин Митник скончался в возрасте 59 лет. Он умер еще в минувшее воскресенье, но об этом только сегодня, 20 июля, сообщило похоронное бюро в Лос-Анджелесе и компания KnowBe4, которую основал господин Митник.
В прошлом году у Кевина Митника диагностировали рак поджелудочной железы, и, несмотря на лечение, которое он проходил все это время, победить болезнь ему не удалось.
Кевин Митник — легенда мира хакеров. Изначально он занимался хакерством ради развлечения и мелкой личной выгоды. Например, чтобы не платить за проезд на автобусе или за телефонные звонки. Свой первый взлом совершил в 1979 году — это была компьютерная сеть его школы. Тогда же резко изменилось отношение Кевина к хакерству: он стал делать это для того, чтобы найти уязвимости и предупредить об их наличии. После этого он ни разу не использовал украденные данные для собственной выгоды.
Несмотря на это, Кевин Митник был дважды судим. В 1988 году он был впервые осужден на три месяца за взлом сети производителя компьютерного оборудования Digital Equipment Corporation. Но был освобожден досрочно и тут же вернулся к хакерству. На его счету взлом компьютерной сети командования воздушно-космической обороны Северной Америки, его обвиняли в краже данных у Motorola, Nokia, Fujitsu и многих других корпораций. А в 1992 году власти выдали ордер на его арест за взлом Pacific Bell, однако хакер пустился в бега и успешно скрывался от полиции два с половиной года. В феврале 1995 года Кевин Митник был арестован, а затем приговорен к 46 месяцам тюрьмы за различные компьютерные мошенничества и еще к 22 месяцам — за нарушения условий досрочного освобождения.
Выйдя на свободу в 2000 году, Кевин Митник стал консультантом в сфере кибербезопасности, с 2003 года возглавлял Mitnick Security Consulting, а также стал одним из основателей KnowBe4.
Источник:
- "Что-то ты разжирела": родители-монстры, которые любят показывать повзрослевшим детям их место
- Экономист нашел способ, как сорвать джекпот, и выиграл 14 раз
- Истории из общаги, которые сложно забыть
- "Дай 2 тыщи до зарплаты": пользователи рассказали о наглых знакомых-попрошайках
- 13 людей, которые наговорили всякого, пока отходили от наркоза
Митник был автором или соавтором шести книг, связанных с кибербезопасностью. Его первая книга «The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security» была опубликована в 2002 году и стала бестселлером. В ней он описал различные методы социальной инженерии манипулирования людьми для получения доступа к информации или системам. Его вторая книга «The Art of Intrusion: The Real Stories Behind the Exploits of Hackers, Intruders and Deceivers» была опубликована в 2005 году и содержала реальные истории о хакерских атаках, совершенных другими хакерами. Третья книга «Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker» была опубликована в 2011 году и стала автобиографией, в которой он рассказал о своей жизни и карьере. Четвертая книга «The Art of Invisibility: The World’s Most Famous Hacker Teaches You How to Be Safe in the Age of Big Brother and Big Data», вышедшая в 2017 году, была посвящена теме анонимности и конфиденциальности в современном цифровом мире. Пятая книга «The Art of Intrusion: The Real Stories Behind the Exploits of Hackers, Intruders and Deceivers, Second Edition» была опубликована в 2019 году и являлась обновленной версией его второй книги. И наконец, шестая книга «The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security, Second Edition» увидела свет в 2020 году и являлась обновленной версией первой книги.
Митник также писал статьи и колонки для различных изданий, связанных с кибербезопасностью, таких как Wired, Forbes, PC Magazine, Infosecurity Magazine и другие. Он также участвовал в создании документальных фильмов и сериалов о хакерах и киберпреступности, таких как «Freedom Downtime», «Hackers Wanted», «Takedown», «Track Down», и другие.
Митник получил множество отзывов и признания от экспертов в области кибербезопасности за свой вклад в развитие этой дисциплины. Он был назван одним из самых влиятельных людей в области кибербезопасности, одним из лучших спикеров по кибербезопасности, одним из лучших консультантов по кибербезопасности и одним из лучших хакеров всех времен. Он также получил множество наград и сертификатов за свою работу, таких как Global Excellence Award, Hall of Fame Award, Certified Ethical Hacker, Certified Information Systems Security Professional и другие.
Митник оказал большое влияние на законодательство и практики в области кибербезопасности. Его дело способствовало изменению законов о компьютерных преступлениях в США, которые стали более строгими и точными. Его действия также стимулировали развитие технологий защиты компьютерных систем от хакерских атак. Опыт и знания Митника также помогли повысить уровень образования и осознания в области кибербезопасности среди широкой публики.
Создал прецедент и под этот шумок сделали кому надо что надо. Ок.
Но ничего выдающегося он не сделал.
по сравнению с нашей "эмбрейс" которая сейчас ломает игры на защите "денуво" он вообще никто и звать никак, х*уйня из под ногтей