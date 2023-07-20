Умер Кевин Митник





Первый в истории хакер, угодивший в список самых разыскиваемых преступников ФБР, Кевин Митник скончался в возрасте 59 лет. Он умер еще в минувшее воскресенье, но об этом только сегодня, 20 июля, сообщило похоронное бюро в Лос-Анджелесе и компания KnowBe4, которую основал господин Митник.

В прошлом году у Кевина Митника диагностировали рак поджелудочной железы, и, несмотря на лечение, которое он проходил все это время, победить болезнь ему не удалось.

Кевин Митник — легенда мира хакеров. Изначально он занимался хакерством ради развлечения и мелкой личной выгоды. Например, чтобы не платить за проезд на автобусе или за телефонные звонки. Свой первый взлом совершил в 1979 году — это была компьютерная сеть его школы. Тогда же резко изменилось отношение Кевина к хакерству: он стал делать это для того, чтобы найти уязвимости и предупредить об их наличии. После этого он ни разу не использовал украденные данные для собственной выгоды.

Несмотря на это, Кевин Митник был дважды судим. В 1988 году он был впервые осужден на три месяца за взлом сети производителя компьютерного оборудования Digital Equipment Corporation. Но был освобожден досрочно и тут же вернулся к хакерству. На его счету взлом компьютерной сети командования воздушно-космической обороны Северной Америки, его обвиняли в краже данных у Motorola, Nokia, Fujitsu и многих других корпораций. А в 1992 году власти выдали ордер на его арест за взлом Pacific Bell, однако хакер пустился в бега и успешно скрывался от полиции два с половиной года. В феврале 1995 года Кевин Митник был арестован, а затем приговорен к 46 месяцам тюрьмы за различные компьютерные мошенничества и еще к 22 месяцам — за нарушения условий досрочного освобождения.

Выйдя на свободу в 2000 году, Кевин Митник стал консультантом в сфере кибербезопасности, с 2003 года возглавлял Mitnick Security Consulting, а также стал одним из основателей KnowBe4.