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Умер Кевин Митник

Умер Кевин Митник

Автор:
20 июля 2023 17:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: жизнь людей   истории   хакеры   
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Знаменитый хакер Кевин Митник умер в возрасте 59 лет


Первый в истории хакер, угодивший в список самых разыскиваемых преступников ФБР, Кевин Митник скончался в возрасте 59 лет. Он умер еще в минувшее воскресенье, но об этом только сегодня, 20 июля, сообщило похоронное бюро в Лос-Анджелесе и компания KnowBe4, которую основал господин Митник.

В прошлом году у Кевина Митника диагностировали рак поджелудочной железы, и, несмотря на лечение, которое он проходил все это время, победить болезнь ему не удалось.

Кевин Митник — легенда мира хакеров. Изначально он занимался хакерством ради развлечения и мелкой личной выгоды. Например, чтобы не платить за проезд на автобусе или за телефонные звонки. Свой первый взлом совершил в 1979 году — это была компьютерная сеть его школы. Тогда же резко изменилось отношение Кевина к хакерству: он стал делать это для того, чтобы найти уязвимости и предупредить об их наличии. После этого он ни разу не использовал украденные данные для собственной выгоды.

Несмотря на это, Кевин Митник был дважды судим. В 1988 году он был впервые осужден на три месяца за взлом сети производителя компьютерного оборудования Digital Equipment Corporation. Но был освобожден досрочно и тут же вернулся к хакерству. На его счету взлом компьютерной сети командования воздушно-космической обороны Северной Америки, его обвиняли в краже данных у Motorola, Nokia, Fujitsu и многих других корпораций. А в 1992 году власти выдали ордер на его арест за взлом Pacific Bell, однако хакер пустился в бега и успешно скрывался от полиции два с половиной года. В феврале 1995 года Кевин Митник был арестован, а затем приговорен к 46 месяцам тюрьмы за различные компьютерные мошенничества и еще к 22 месяцам — за нарушения условий досрочного освобождения.

Выйдя на свободу в 2000 году, Кевин Митник стал консультантом в сфере кибербезопасности, с 2003 года возглавлял Mitnick Security Consulting, а также стал одним из основателей KnowBe4.

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Метки: жизнь людей   истории   хакеры   
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9  комментариев
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909
ruslan d 4 часа назад
Крутой был мужик RIP ...
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3k
Alex 3 часа назад
Был моим кумиром когда-то и отчасти благодаря ему я выбрал свою профессию. Жалко мужика...
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27k
БамбарбияКиргуду 3 часа назад
Да и х. с ним.Нам он каким боком встал?
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60k
pynh 4 часа назад
После отсидок он не сделал ничего значимого. Так - пшик. Просто один из первых.
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77
ДедМаздай Автор поста pynh 4 часа назад
Так вообще ничего, пшик...:

Митник был автором или соавтором шести книг, связанных с кибербезопасностью. Его первая книга «The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security» была опубликована в 2002 году и стала бестселлером. В ней он описал различные методы социальной инженерии манипулирования людьми для получения доступа к информации или системам. Его вторая книга «The Art of Intrusion: The Real Stories Behind the Exploits of Hackers, Intruders and Deceivers» была опубликована в 2005 году и содержала реальные истории о хакерских атаках, совершенных другими хакерами. Третья книга «Ghost in the Wires: My Adventures as the World’s Most Wanted Hacker» была опубликована в 2011 году и стала автобиографией, в которой он рассказал о своей жизни и карьере. Четвертая книга «The Art of Invisibility: The World’s Most Famous Hacker Teaches You How to Be Safe in the Age of Big Brother and Big Data», вышедшая в 2017 году, была посвящена теме анонимности и конфиденциальности в современном цифровом мире. Пятая книга «The Art of Intrusion: The Real Stories Behind the Exploits of Hackers, Intruders and Deceivers, Second Edition» была опубликована в 2019 году и являлась обновленной версией его второй книги. И наконец, шестая книга «The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security, Second Edition» увидела свет в 2020 году и являлась обновленной версией первой книги.

Митник также писал статьи и колонки для различных изданий, связанных с кибербезопасностью, таких как Wired, Forbes, PC Magazine, Infosecurity Magazine и другие. Он также участвовал в создании документальных фильмов и сериалов о хакерах и киберпреступности, таких как «Freedom Downtime», «Hackers Wanted», «Takedown», «Track Down», и другие.
Митник получил множество отзывов и признания от экспертов в области кибербезопасности за свой вклад в развитие этой дисциплины. Он был назван одним из самых влиятельных людей в области кибербезопасности, одним из лучших спикеров по кибербезопасности, одним из лучших консультантов по кибербезопасности и одним из лучших хакеров всех времен. Он также получил множество наград и сертификатов за свою работу, таких как Global Excellence Award, Hall of Fame Award, Certified Ethical Hacker, Certified Information Systems Security Professional и другие.

Митник оказал большое влияние на законодательство и практики в области кибербезопасности. Его дело способствовало изменению законов о компьютерных преступлениях в США, которые стали более строгими и точными. Его действия также стимулировали развитие технологий защиты компьютерных систем от хакерских атак. Опыт и знания Митника также помогли повысить уровень образования и осознания в области кибербезопасности среди широкой публики.
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ДедМаздай
День и ночь мы со свечами, Смерть таскаем за плечами.
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