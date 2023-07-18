«Хотелось бы услышать «Старовинні годинники» в исполнении Аллы Борисовны»: слушатели гадают, на каком языке будет петь Примадонна и Макаревич* на фестивале в Юрмале

Выступит там и Лайма Вайкуле с Максимом Галкиным*.
Скоро в Латвии пройдёт Laima Rendezvous Jūrmala 2023, его учредителем стала исполнительница хита «Вернисаж». Туда приедут многие покинувшие россию музыканты. Например, Макаревич, Галкин и Пугачёва.
Прочел о том, что Лайма Вайкуле устраивает фестиваль в Юрмале имени себя самой. Собственно, почему нет? Она прекрасная певица, очаровательная женщина, ей карты в руки. Однако на фестиваль приглашены участники, которые там будут выступать и радовать местную публику. Среди участников: Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, Андрей Макаревич, а также было объявлено о приезде Пугачевой и Галкина. У меня вопрос: на каком языке будут выступать эти замечательные артисты?
На иврите? Вряд ли, они его еще не знают. На латышском? Точно нет. Его вообще никто не знает за пределами Юрмалы. На английском? Но, насколько я знаю, нет песен на английском у этих исполнителей. На украинском? Думаю, что нет, но лично мне хотелось бы услышать «Старовинні годинники» в исполнении Аллы Борисовны. А то «Старинные часы» я уже много раз слушал. Но дело даже не в этом. Дело в том, что украинский язык в зале никто ни в зуб ногой.
И что же остается для общепланетарного юрмальского общения? Вы не поверите! Русский язык. Язык тех школ, которые закрывают. Язык людей той страны, которая придумала фестиваль в Юрмале. Язык тех людей, которых в Латвии не хотят видеть. Каково? Вот уж действительно месть должна быть холодной. Как Балтийское море.
*Андрей Макаревич и Максим Галкин признаны иноагентами на территории России.
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