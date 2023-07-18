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«Хотелось бы услышать «Старовинні годинники» в исполнении Аллы Борисовны»: слушатели гадают, на каком языке будет петь Примадонна и Макаревич* на фестивале в Юрмале

«Хотелось бы услышать «Старовинні годинники» в исполнении Аллы Борисовны»: слушатели гадают, на каком языке будет петь Примадонна и Макаревич* на фестивале в Юрмале

Автор:
18 июля 2023 14:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Алла Пугачева   Фестиваль   адвокат   александр добровинский   лайма вайкуле   максим галкин   юрмала   
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Выступит там и Лайма Вайкуле с Максимом Галкиным*.

Скоро в Латвии пройдёт Laima Rendezvous Jūrmala 2023, его учредителем стала исполнительница хита «Вернисаж». Туда приедут многие покинувшие россию музыканты. Например, Макаревич, Галкин и Пугачёва.

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На этот счёт высказался известный адвокат Александр Добровинский:

Прочел о том, что Лайма Вайкуле устраивает фестиваль в Юрмале имени себя самой. Собственно, почему нет? Она прекрасная певица, очаровательная женщина, ей карты в руки. Однако на фестиваль приглашены участники, которые там будут выступать и радовать местную публику. Среди участников: Андрей Данилко в образе Верки Сердючки, Андрей Макаревич, а также было объявлено о приезде Пугачевой и Галкина. У меня вопрос: на каком языке будут выступать эти замечательные артисты?

На иврите? Вряд ли, они его еще не знают. На латышском? Точно нет. Его вообще никто не знает за пределами Юрмалы. На английском? Но, насколько я знаю, нет песен на английском у этих исполнителей. На украинском? Думаю, что нет, но лично мне хотелось бы услышать «Старовинні годинники» в исполнении Аллы Борисовны. А то «Старинные часы» я уже много раз слушал. Но дело даже не в этом. Дело в том, что украинский язык в зале никто ни в зуб ногой.

И что же остается для общепланетарного юрмальского общения? Вы не поверите! Русский язык. Язык тех школ, которые закрывают. Язык людей той страны, которая придумала фестиваль в Юрмале. Язык тех людей, которых в Латвии не хотят видеть. Каково? Вот уж действительно месть должна быть холодной. Как Балтийское море.

*Андрей Макаревич и Максим Галкин признаны иноагентами на территории России.

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Метки: АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ   Алла Пугачева   Фестиваль   адвокат   александр добровинский   лайма вайкуле   максим галкин   юрмала   
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14  комментариев
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3k
Lexx 54 минуты назад
Русский язык знают куда больше народу, чем иврит и латышский вместе взятые.
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198
Ирина Петрова 8 минут назад
Зачем нам в Латвии эти мрази? У нас тут всеобщее помойное ведро, раз все эти опарыши и навозные мухи сюда слетаются?
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3k
Едондер пуп Полчаса назад
Теплый летний вечер 1980-го, я - подросток и сижу с удочкой на речке. На другом берегу - маленький северный город, по набережной идёт молодая пара, они целуются, а с танцплощадки доносится "я так хочу, чтобы лето не кончалось..." (автор музыки и исполнительница Алла Пугачева, ВЕЛИКИЙ русский творческий человек). И я больше верю тому детскому воспоминанию, чем тоннам нынешних "откровений" непонятных подонков.
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
старушка-пердушка даже на аглицком смогла

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980
ruslan d 41 минуту назад
Вся нежить повылезает из своих кокаиновых гробов , что бы тряхнуть стариной и за хорошие деньги спеть под фанеру...
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5k
Горожанин 42 минуты назад
Пугачеву - на огород! Ворон пугать.
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850
Damvrot Hohlam 48 минут назад
Когда уже будет новость что она сдохла ?
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 55 минут назад
А поХ на отщепенцев!
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4
ДедМаздай 55 минут назад
Будут сидеть и мычать как бараны! Другого им не дано.
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5k
Димка Смола/67 Час назад
Язык предателей! Верните все что дала Вам Россия и ходите в обносках, Zуки не благодарные !
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6k
VL Час назад
бабка и иные деменщики и геронтофилы всё ещё пыжатся???
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August

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