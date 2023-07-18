«Хотелось бы услышать «Старовинні годинники» в исполнении Аллы Борисовны»: слушатели гадают, на каком языке будет петь Примадонна и Макаревич* на фестивале в Юрмале

На иврите? Вряд ли, они его еще не знают. На латышском? Точно нет. Его вообще никто не знает за пределами Юрмалы. На английском? Но, насколько я знаю, нет песен на английском у этих исполнителей. На украинском? Думаю, что нет, но лично мне хотелось бы услышать «Старовинні годинники» в исполнении Аллы Борисовны. А то «Старинные часы» я уже много раз слушал. Но дело даже не в этом. Дело в том, что украинский язык в зале никто ни в зуб ногой.