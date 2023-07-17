Пожилая женщина избила мальчика за то, что тот попал мячом в ее внука

Как рассказал автор видео, дети играли в футбол. В какой-то момент один из мальчиков попал мячом в другого ребенка.

За последнего вступилась бабушка и начала бить обидчика своего внука. Мама пострадавшего мальчика в этот момент находилась не в городе, а отец - на работе", - говорит очевидец.



В департаменте полиции региона сообщили, что стражи порядка провели проверку по данному адресу и факт подтвердился. Инцидент произошел 14 июля. А вечером 15 июля родители избитого мальчика обратились в областную детскую больницу.





На 64-летнюю женщину составили протокол по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), который будет направлен в административный суд для принятия решения", - заявили в ведомстве.

Виновнице теперь может грозить штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.