FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 430 постов • 25 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Пожилая женщина избила мальчика за то, что тот попал мячом в ее внука

Пожилая женщина избила мальчика за то, что тот попал мячом в ее внука

Автор:
17 июля 2023 11:12
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   внук   дети   изиение   люди   мячик   негатив   
932
1
1

Дети играли в футбол. Во время игры мяч от мальчика в оранжевой футболке попал в мальчика в черной футболке. За последнего вступилась бабушка и начала бить "обидчика" своего внука.

Как рассказал автор видео, дети играли в футбол. В какой-то момент один из мальчиков попал мячом в другого ребенка.


За последнего вступилась бабушка и начала бить обидчика своего внука. Мама пострадавшего мальчика в этот момент находилась не в городе, а отец - на работе", - говорит очевидец.


В департаменте полиции региона сообщили, что стражи порядка провели проверку по данному адресу и факт подтвердился. Инцидент произошел 14 июля. А вечером 15 июля родители избитого мальчика обратились в областную детскую больницу.


На 64-летнюю женщину составили протокол по статье 73-1 КоАП РК (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), который будет направлен в административный суд для принятия решения", - заявили в ведомстве.


Виновнице теперь может грозить штраф в размере 15 МРП (51 750 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   внук   дети   изиение   люди   мячик   негатив   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
San_Fajanse 54 минуты назад
бабушка
аааа, кто повзрослее, поймет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
23k
ЦСКА 14 минут назад
"ЯЖБАБКА"???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
gavrosh 20 минут назад
В тюрьму бабку, хоть на чуть чуть)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр 22 минуты назад
Неадекватная ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
75k
Viktor 44 минуты назад
Какой-то тямтя-лямтя! Врубил бы бабке ответку, нет, стоит ждёт чего-то.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Александр 47 минут назад
А вот, немного не по теме, сколько из 50К тенге штрафа получит пострадавший?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Егор 49 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
И что,бабка чьего внука загасила эта кошелка, просто это проглотит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
IsTOPnik

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39978



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Согласен

Лучшие демотиваторы
– вот такая швабра мне нужна

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#СССР#ДТП#дети#собака#звезды#негатив
#животные#история#Юмор#забавно#знаменитости#авария#машина
#люди#Прикол#интересно#полиция#Китай#красота#мужчина
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться