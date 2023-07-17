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Ветчина "Калейдоскоп"

Ветчина "Калейдоскоп"

Автор:
17 июля 2023 10:46
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: #ветчина   #закуска   #колбаса   #мясо   #шаркутерия   
414
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Обычная колбаса и мясные ништяки надоели и захотелось исполнить что-то яркое, необычное и вкусное, так и появилась эта ветчина.

Почему "Калейдоскоп", а потому что, что каждый новый отрез дает новый рисунок среза, который совершенно не похож на предыдущий, как стекляшки в калейдоскопе образуют каждый раз новый узор если его потрясти.

Итак, рассказываю как делал!


Ингредиенты:


  • говядина 700 гр;
  • свинина нежирная (лопатка) 700 гр;
  • куриная грудка 600 гр;
  • соль нитритная 34 гр;
  • сахар 6 гр;
  • специи (черный перец, паприка, тимьян, майоран, имбирь, лавровый лист, гвоздика, душистый перец мускатный орех и сухой чеснок, каждой специи по 1 гр.)
  • вода 150 мл;
  • бамбуковый уголь 2 гр;

Технология:


Все мясные ингредиенты я нарезал на полоски +\- одинаковой толщины, вымешал с солью для равномерного ее распределения и отправил мясо в посол в вакуум на ночь, этого времени и наличия вакуума будет достаточно для просола мяса.



По окончании посола я смешал мясо со специями, добавил 100 мл воды и тщательно вымесил так чтобы вода впиталась в мясо и из него выбился белок, по окончании вымешивания мясо должно быть очень клейким. Далее я развел уголь в 50 мл воды, вылил в фарш и тщательно перемешал для равномерного распределения угля по всей фаршемассе.


После вымешивания я не стал делать ветчину в оболочке традиционного круглого сечения, а решил придать ей необычную квадратную форму при помощи пресс-формы.

Форму я чуть-чуть смазал растительным маслом, прям буквально тончайшим слоем, чтобы после термообработки ветчина легче извлекалась из формы. В качестве оболочки я использовал целлюлозную пленку, которой я выстелил форму. После чего я равномерно распределил в форме фаршемассу, так чтобы по возможности избежать образования пустот и прижал фаршемассу прижимной планкой.


Термообработку я проводил в духовке, контроль за температурой осуществлял по термощупу. Термообработка происходила при внешней температуре 90 градусов до достижения внутри ветчины 72 градусов. После термообработки и остывания ветчины, я завакуумировал ее и поместил на сутки в холодильник. По прошествии суток в холодильнике держатся уже не было сил и я снял пробу !


Ветчина получилась ооочень вкусная и ароматная ! Ее можно съесть и на завтрак и подать на стол друзьям в качестве закуски, а квадратная форма идеально ложится на хлеб. Ветчина своей необычностью формы и среза приятно удивит ваших гостей. Помимо красивого на мой вкус рисунка среза ветчина недурна и по вкусовым качествам, ибо за вкус тут ответственные три вида мяса - говядина, свинина и курица и ароматные специи, которые порвут ваши вкусовые сосочки в клочья. Съедается также быстро как делается !


Друзья, готовьте необычно из обычного, живите долго и вкусно !




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Метки: #ветчина   #закуска   #колбаса   #мясо   #шаркутерия   
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11  комментариев
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34k
Korolev 3 часа назад
Если была термообработка и не планируется долго хранить, зачем нужна нитритная соль? Для цвета?
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410
Alko1979 Автор поста Korolev 3 часа назад
Нитритная соль - это консервант, который помимо цветообразования применяется как антибактериальный агент, препятствующий росту и жизнедеятельности гнилостных бактерий, например, ботулотоксина.
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94
Homefighter 2 часа назад
Красиво и наверняка вкусно!
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75k
Viktor 2 часа назад
В кулинарии я ноль (почти), уголь то зачем?
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410
Alko1979 Автор поста Viktor 2 часа назад
Бамбуковый уголь используется в данном случае в качестве пищевого красителя, чтобы получить необычный рисунок среза, на вкусовые качества продукта он никак не влияет, ибо абсолютно безвкусен, кроме того его добавляется 2 гр на 2 кг мяса.
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69k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Если бы я такое увидела в продаже, то ни за что не купила бы.
Чёрно-синие прожилки выглядят пугающе!
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Alko1979 Автор поста Татьяна Юсова 2 часа назад
По моему скромному субъективному мнению основная масса покупателей - это заложники стереотипов, типа колбаса не может быть квадратная, орехи в колбасе, нееет это не про меня и вообще я такое есть не буду ! На всех не угодить, каждому свое, все мы разные и делаем тот или иной выбор ! Спасибо вам за мнение !
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Alko1979
Делай, что должен и будь, что будет !
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