Ветчина "Калейдоскоп"

Обычная колбаса и мясные ништяки надоели и захотелось исполнить что-то яркое, необычное и вкусное, так и появилась эта ветчина.

Почему "Калейдоскоп", а потому что, что каждый новый отрез дает новый рисунок среза, который совершенно не похож на предыдущий, как стекляшки в калейдоскопе образуют каждый раз новый узор если его потрясти.