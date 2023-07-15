Порыв ветра сорвал палатку в прибрежном кафе

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Очевидица рассказала, что на побережье началась пыльная буря, и тогда она с дочкой спряталась в шатре.
Местные СМИ писали, что вчера из-за ураганного ветра, который повалил металлические ограждения, пострадали двое: у мужчины травма головы, а у подростка сломана рука.
«Раненых я видела, скорая помощь была, все службы были. Люди были в крови некоторые. Как бы... я не могу оценить степень повреждений, но видела, что женщину вели, потом мужчину вели. Персонал весь был на месте до конца, панику гасили», — добавила Анастасия.
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