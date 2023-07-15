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Порыв ветра сорвал палатку в прибрежном кафе

Порыв ветра сорвал палатку в прибрежном кафе

Автор:
15 июля 2023 11:44
Метки: Видео   алтайский курорт Яровое   ветер   кафе   люди   непогода   палатка   природа   
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Очевидица рассказала, что на побережье началась пыльная буря, и тогда она с дочкой спряталась в шатре.


Местные СМИ писали, что вчера из-за ураганного ветра, который повалил металлические ограждения, пострадали двое: у мужчины травма головы, а у подростка сломана рука.

«Раненых я видела, скорая помощь была, все службы были. Люди были в крови некоторые. Как бы... я не могу оценить степень повреждений, но видела, что женщину вели, потом мужчину вели. Персонал весь был на месте до конца, панику гасили», — добавила Анастасия.

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Метки: Видео   алтайский курорт Яровое   ветер   кафе   люди   непогода   палатка   природа   
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sos1960sos 6 минут назад
Самый верный способ спасения - стоять на одном месте и вопить дурным голосом...
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957
max20 7 минут назад
Нужно просто крепче держаться за крышу.
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4k
Сибирячка Полчаса назад
У на вчера, реально был ну очень сильный ветер. Ломало ветки, рвало провода.Притом, что здесь степь и к ветрам привыкли. В Яровом, рядом с озером было плохо, там ветер бил песком. Да и сегодня ветер не утихает.
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40k
jonnyD Час назад
Алтай , палатка шалтай - болтай ... нах улетай .
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