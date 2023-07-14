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Самый терпеливый художник в мире создаёт "невероятное"

Самый терпеливый художник в мире создаёт "невероятное"

Автор:
14 июля 2023 22:55
Сообщество : Искусство
Метки: Баланс   Терпеливый   башни   камни   концентрация   художник   
1436
14

Художник Майкл Граб скорее всего волшебник или фокусник, иначе как объяснить его творения - невероятные башни из камней, которые балансируют на грани, и бросают вызов законам физики.Эти сооружения кажутся просто невозможными, и для их создания требуется интенсивная концентрация. Взгляните!

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Метки: Баланс   Терпеливый   башни   камни   концентрация   художник   
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8  комментариев
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6k
salim777 Час назад
Ох, что-то не верится. Вот прям ни ветерка там нет? Такое только в комнате с неподвижным воздухом можно сделать и то, намучаешься.
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10k
Бритва Полчаса назад
долго ли сегодня просверлить камень и насадить на железный штырь?
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13k
Кыся Полчаса назад
Эпоксидка - вещь!!!
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6k
Андрей Крылов 56 минут назад
Неверноятное? Когда коту нечего делать. он известное место лижет. А тут "художник" камешки складывает. Вот уж "Искуство, так искуств"о! Всё побережье любого тёплого моря в такиш "шедеврах", а часто и куда лучше.
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2
Григорий Корнеев Час назад
Очень даже прикольно, красавчик, братишка
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1k
kehlalex Час назад
Дайте мне два литра суперклея, я вам и не такое смастерю...
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5k
Трям Час назад
В "занимается .хуйней " очень много ошибок!
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0
Валерия Майорова 2 часа назад
Это противоречит всем законам гравитации
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