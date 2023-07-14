Самый терпеливый художник в мире создаёт "невероятное"

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Художник Майкл Граб скорее всего волшебник или фокусник, иначе как объяснить его творения - невероятные башни из камней, которые балансируют на грани, и бросают вызов законам физики.Эти сооружения кажутся просто невозможными, и для их создания требуется интенсивная концентрация. Взгляните!
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Сам художник считает, что создание произведений из камней стало для него терапевтическим ритуалом и медитацией, и служит для достижения психического благополучия и дизайнерского искусства.
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Метки: Баланс Терпеливый башни камни концентрация художник
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