В Самаре обнаружен подпольный морг

В соцсетях завирусилось видео из Самары. Тут, в одном из гаражей нашли морг. Об этом сообщила журналист Ксения Штефан. По ее словам, о морге она узнала от подписчиков, после чего решила проверить информацию.Тела умерших покоятся в обычных холодильниках, в которых хранят замороженные продукты. Для экономии места трупы сложены один на другой, а стеклянная дверца просто прикрыта куском картона.

Бокс - частный, гаражный, в нём помимо холодильника, есть множество ритуальных принадлежностей: венки, кресты, надгробия, гробы - словом, всё то, что обычно можно купить в похоронном агентстве.