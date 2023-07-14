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В Самаре обнаружен подпольный морг

В Самаре обнаружен подпольный морг

Автор:
14 июля 2023 20:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Бастрыкин   СК РФ   Самара   морг   нелегальный морг   трупы   умершие   
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Трупы в нём лежат в обычном холодильнике с надписью "охлажденное мясо".


В соцсетях завирусилось видео из Самары. Тут, в одном из гаражей нашли морг. Об этом сообщила журналист Ксения Штефан. По ее словам, о морге она узнала от подписчиков, после чего решила проверить информацию.Тела умерших покоятся в обычных холодильниках, в которых хранят замороженные продукты. Для экономии места трупы сложены один на другой, а стеклянная дверца просто прикрыта куском картона.


Бокс - частный, гаражный, в нём помимо холодильника, есть множество ритуальных принадлежностей: венки, кресты, надгробия, гробы - словом, всё то, что обычно можно купить в похоронном агентстве.



В холодильнике нашли два тела - бабушки и дедушки. Вряд ли такое хранение трупов проходит по нормам СанПин. И вообще, насколько законным являются так называемые "частные "морги?


Журналистка сообщила, что беседовала об этой ситуации с губернатором Самарской области Азаровым, который пообещал разобраться с инцидентом.


А еще это дело взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин. В соцсетях же уверены, что в государственном морге тела хранятся ровно так же (если не хуже). Дескать, покойникам всё равно. Но история в любом случае странная и, возможно, проверка, которая сейчас начата Самарским СК, прольёт на неё свет.


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Метки: Бастрыкин   СК РФ   Самара   морг   нелегальный морг   трупы   умершие   
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10  комментариев
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15k
Shtoppi 2 часа назад
это че бл_ть за дичь такая!???
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1k
Веселый Пук 3 минуты назад
Забрал из морга закопал и всё. Жизнь так устроена. И не надо раздувать проблему.
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1k
Веселый Пук 4 минуты назад
А в чем проблема то? Мёртвому всё равно а родственники если не против то и проблемы нет. Всё на том свете будем.
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10k
Seledochnik 8 минут назад
У бабушки квартиру не отжали случаем? А тот помоложе кто, не пропавший предприниматель?
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24k
pssst 9 минут назад
Я помню в 90-е у нас под окнами скопытилась бабка из дома напротив. Просто шла от киоска с хлебом и упала. Менты приехали - криминала нет, уехали. Скорая приехала - констатировала смерть, сказала везти в морг и уехала. Потому что скорая трупы по моргам не развозит.
В итоге труп лежал на улице до вечера, пока родственники искали место в морге и машину. Рядом был приставлен сосед, чтоб успокаивать любопытных.
Люди выходили из троллейбусов, покупали батоны и шли домой мимо этой бабки. Дети подбегали посмотреть время от времени. Лучше уж в морозилке из-под пельменей.
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359
Алексей Павлиди 23 минуты назад
Бастрыкин всё берёт под контроль вот только ни разу не отчитался о результатах контроля или "совершенно секретно"?
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50k
Мойша Час назад
Сейчас частный морг... Завтра криминальные трупы... Что далее?
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