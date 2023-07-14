В Самаре обнаружен подпольный морг

Трупы в нём лежат в обычном холодильнике с надписью "охлажденное мясо".
В соцсетях завирусилось видео из Самары. Тут, в одном из гаражей нашли морг. Об этом сообщила журналист Ксения Штефан. По ее словам, о морге она узнала от подписчиков, после чего решила проверить информацию.Тела умерших покоятся в обычных холодильниках, в которых хранят замороженные продукты. Для экономии места трупы сложены один на другой, а стеклянная дверца просто прикрыта куском картона.
Бокс - частный, гаражный, в нём помимо холодильника, есть множество ритуальных принадлежностей: венки, кресты, надгробия, гробы - словом, всё то, что обычно можно купить в похоронном агентстве.
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В холодильнике нашли два тела - бабушки и дедушки. Вряд ли такое хранение трупов проходит по нормам СанПин. И вообще, насколько законным являются так называемые "частные "морги?
Журналистка сообщила, что беседовала об этой ситуации с губернатором Самарской области Азаровым, который пообещал разобраться с инцидентом.
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А еще это дело взял на контроль глава Следкома Александр Бастрыкин. В соцсетях же уверены, что в государственном морге тела хранятся ровно так же (если не хуже). Дескать, покойникам всё равно. Но история в любом случае странная и, возможно, проверка, которая сейчас начата Самарским СК, прольёт на неё свет.
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В итоге труп лежал на улице до вечера, пока родственники искали место в морге и машину. Рядом был приставлен сосед, чтоб успокаивать любопытных.
Люди выходили из троллейбусов, покупали батоны и шли домой мимо этой бабки. Дети подбегали посмотреть время от времени. Лучше уж в морозилке из-под пельменей.