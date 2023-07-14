Спасли лосёнка от гибели

На наш вопрос (пресс-центр источника), что подвигло машиниста экскаватора остановиться и начать спасать животное, 60-летний Т. Галин ответил: «Так маленький же еще совсем, жалко. У нас и вариантов других не было: лось тяжелый, а ковш как раз кстати оказался, им и вытолкали».

Как хорошо, что на Чайковском Водоканале работают такие неравнодушные, любящие природу люди. Живи, лосёнок!

Видео о процессе спасения можно посмотреть здесь.