Спасли лосёнка от гибели

Животное провело в болоте несколько дней. Работники Чайковского Водоканала спасли горемыку от неминуемой гибели.
Как животное попало в болото, неизвестно. Только обнаружили его работники муниципального предприятия, которые возвращались на базу после проведенных земляных работ. Утром они ремонтировали обваловку илового котлована №3 и на обратном пути заметили в болоте лося.
Животное было сильно истощено, по всей вероятности, оно находилось в вынужденном «плену» около двух суток. Лосенок совсем молодой, забрел в высокую траву и провалился в трясину
Поэтому он даже не сопротивлялся, когда машинист экскаватора попытался ковшом откопать бедолагу. Животному очень повезло, что мимо проезжала именно такая техника. Однако работать надо было осторожно, чтобы не испугать и не повредить лосёнка.
Сначала машинист Галин стал откапывать лося сзади, выгребая из-под него ковшом вязкую жижу. Но парнокопытное было настолько измождено, что даже не пыталось шевелить передними ногами. Тогда экскаваторщик решил подкопать лося спереди. На видео видно, как осторожно экскаваторщик несколько раз проносит ковш перед мордой лосёнка, помогая ему освободиться от заточения. И когда малыш почувствовал небольшое облегчение, то сам попытался вылезти из трясины. Галин приподнял животное ковшом сзади, как бы вычерпывая его из болота. На этот раз попытка оказалась удачной – лосёнок с трудом, но выбрался на дорогу и побежал в лес.
На наш вопрос (пресс-центр источника), что подвигло машиниста экскаватора остановиться и начать спасать животное, 60-летний Т. Галин ответил: «Так маленький же еще совсем, жалко. У нас и вариантов других не было: лось тяжелый, а ковш как раз кстати оказался, им и вытолкали».
Как хорошо, что на Чайковском Водоканале работают такие неравнодушные, любящие природу люди. Живи, лосёнок!
Видео о процессе спасения можно посмотреть здесь.
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Приятно осознавать, что в моём родном городе живут такие люди. Жако только, что эти дурики (в смысле лоси))) постоянно во что то вляпываются и не всегда с хорошим финалом.
Тут как бы не факт что лосенок выживет, ослабленный, он не сможет дать достойный отпор желающим им пообедать.