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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7767 постов • 882 подписчика подписаться
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Как на самом деле выглядят звёзды на красной дорожке

Как на самом деле выглядят звёзды на красной дорожке

Автор:
14 июля 2023 13:47
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: до и после   звезды   знаменитости   софиты   фото звезд   шоу бизнес   
3276
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Фотографы обрабатывают фото звёзд с красных дорожек, используя яркий свет. Два варианты одного и того же кадра. Вот так и обманывают нас знаменитости.

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Метки: до и после   звезды   знаменитости   софиты   фото звезд   шоу бизнес   
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25  комментариев
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31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
что за женская общага?!
воз звезды на красном
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11k
Vampire 10 минут назад
С морщинками хоть лицо живое, а не пластиковая кукла.
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1k
naf-naf 38 минут назад
Прочитал фамилии, как будто послушал начало сериала "Богатые тоже плачут"
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2k
Старожил 39 минут назад
И не накрашенная страшная, и накрашенная
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5k
Нуи Хусим 40 минут назад
Бля, кто все эти люди?! И люди ли?
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198
iskra 40 минут назад
Аня Чалотра без обработки лучше выглядит. А вообще - все эти фильтры доступны любому ,у кого есть смартфон. И незвездные люди используют их на полную катушку. Особенно на сайтах знакомств :)
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4k
Pechenegiatakuyt 42 минуты назад
Обманула, так обманула...

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18k
тов.Suhov 46 минут назад
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0
Heldentat 50 минут назад
Я не знаю кто все эти тётки, но они реально СТРАШНЫЕ!
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6k
vasilykopkov 52 минуты назад
Где здесь звёзды? Кто это вообще?
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2k
Сергей 56 минут назад
Человеки настолько красивые, насколько ты умеешь свет выставить для фото )
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19k
сеньор Леонсио 56 минут назад
Комментарий к фото
Шейк вообще мужик!
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56k
Олег 59 минут назад
кто эти люди?
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2k
RaiJu Час назад
Эмма Брукс так и так красивая
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37
CacatuaAutista Час назад
Куда не плюнь- везде звезда. Откуда столько неба?
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5k
Дмитрий ! Час назад
Да ладна! Не может быть!
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15k
Shtoppi 2 часа назад
пост для тех, кто еще не в курсе что фотки знаменитостей, а тем паче баб, фотошопят перед тем как публиковать )))
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26k
Федор 2 часа назад
Кроме Шакиры ни кого из этих "звезд" к сожалению не знаю!
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3k
Lexx 2 часа назад
А кто такая после Алессандры Абросимо?
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23k
SolomonA 2 часа назад
Кукурузина освоила тулз "Яркость-контраст"
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7k
sedoisever 2 часа назад
Хоть бы "обманывают" в кавычки взяла...
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198
iskra FatZilla 42 минуты назад
Тогда нас обманывают везде и всегда. Практически все женщины используют косметику.
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Спелая кукурузинка

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