Как на самом деле выглядят звёзды на красной дорожке

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Фотографы обрабатывают фото звёзд с красных дорожек, используя яркий свет. Два варианты одного и того же кадра. Вот так и обманывают нас знаменитости.
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