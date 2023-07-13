Наша ИСТОРИЯ. Государственный Гимн Советского Союза (1984)

Описание:

3 апреля 1984 года Президиум Верховного Совета СССР утвердил Положение о Государственном гимне Союза Советских Социалистических Республик, предусматривавшее исполнение Государственного гимна СССР в передачах Центрального телевидения в начале программы в праздничные дни, а именно: 1 января (Новогодний праздник), 23 февраля (День Советской Армии и Военно-Морского Флота), 8 марта (Международный Женский день), 22 апреля (День рождения В. И. Ленина), 1 мая (День международной солидарности трудящихся), 9 мая (Праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов), 7 октября (День Конституции СССР), 7 ноября (годовщина Великой Октябрьской социалистической революции) и 30 декабря (День образования Союза Советских Социалистических Республик). В дальнейшем в этот список был добавлен и День Знаний, 1 сентября.