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Наша ИСТОРИЯ. Государственный Гимн Советского Союза (1984)

Наша ИСТОРИЯ. Государственный Гимн Советского Союза (1984)

Автор:
13 июля 2023 12:28
Сообщество : СССР
Метки: СССР   гимн   история   
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Телекомпания: ГосТелеРадио СССР
Жанр: документальный

Описание:
3 апреля 1984 года Президиум Верховного Совета СССР утвердил Положение о Государственном гимне Союза Советских Социалистических Республик, предусматривавшее исполнение Государственного гимна СССР в передачах Центрального телевидения в начале программы в праздничные дни, а именно: 1 января (Новогодний праздник), 23 февраля (День Советской Армии и Военно-Морского Флота), 8 марта (Международный Женский день), 22 апреля (День рождения В. И. Ленина), 1 мая (День международной солидарности трудящихся), 9 мая (Праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов), 7 октября (День Конституции СССР), 7 ноября (годовщина Великой Октябрьской социалистической революции) и 30 декабря (День образования Союза Советских Социалистических Республик). В дальнейшем в этот список был добавлен и День Знаний, 1 сентября.



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Метки: СССР   гимн   история   
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20  комментариев
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75k
Viktor 2 часа назад
Он у меня уж как лет двадцать (ну может чуть меньше - как пошла полифония) на телефоне на звонки жены играет и пошли все наху...., нахрен, кому не нравится!
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−8
Олег Назаров 23 минуты назад
Мой Гимн. Навсегда...
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577
Легендарный В-ий 2 часа назад
Текст на картинке явно не из 1984 (Сталина вычеркнули еще в 1956), хотя автор тот же
(в том числе тот же, что и у нынешней версии, с упоминанием Бога))

помнится, его еще и по радио каждый день включали, в 6 утра и в полночь...

однажды на классном часе наша классная задала вопрос -
"ребята, а вы встаете, когда слышите гимн??". где-то в 1986 это было
и мне, блин, аж стыдно внутри стало что нет, не встаю, хоть вроде и отличник почти и примерный пионер

однако - несмотря на всю "энергетику", менее чем через 10 лет (а по факту - уже к 1989 примерно году) этой страны не стало
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7k
Roman 2 часа назад
- Это что? – святой Петр с изумлением посмотрел на мятую бумажку, которую протянул благообразный старичок. – Опять небось справка о праведности из РПЦ? Ну не действуют у нас кирюхины грамоты, устал я говорить. Устал.
- Да ну, какие справки. Я тут просто набросал, пока летел. Чтоб время не терять.
- Что набросали?
- Гимн.
- Акафист? Или что?
- Гимн. Гимн Царствия небесного.
Петр надел на нос потертые очки и начал читать с середины:

Гордись, обитатель небесного рая,
Теперь ты спасен, и прославлен в веках.
Одна ты на небе, одна ты такая,
Хранимая богом страна в облаках!
...

https://ivand.livejournal.com/1161143.htmlhttps://ivand.livejournal.com/1161143.html
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14k
Александр 2 часа назад
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