Наша ИСТОРИЯ. Государственный Гимн Советского Союза (1984)

Телекомпания: ГосТелеРадио СССР
Жанр: документальный
Описание:
3 апреля 1984 года Президиум Верховного Совета СССР утвердил Положение о Государственном гимне Союза Советских Социалистических Республик, предусматривавшее исполнение Государственного гимна СССР в передачах Центрального телевидения в начале программы в праздничные дни, а именно: 1 января (Новогодний праздник), 23 февраля (День Советской Армии и Военно-Морского Флота), 8 марта (Международный Женский день), 22 апреля (День рождения В. И. Ленина), 1 мая (День международной солидарности трудящихся), 9 мая (Праздник Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов), 7 октября (День Конституции СССР), 7 ноября (годовщина Великой Октябрьской социалистической революции) и 30 декабря (День образования Союза Советских Социалистических Республик). В дальнейшем в этот список был добавлен и День Знаний, 1 сентября.
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- Люди рассказали о забавных и неожиданных ситуациях
(в том числе тот же, что и у нынешней версии, с упоминанием Бога))
помнится, его еще и по радио каждый день включали, в 6 утра и в полночь...
однажды на классном часе наша классная задала вопрос -
"ребята, а вы встаете, когда слышите гимн??". где-то в 1986 это было
и мне, блин, аж стыдно внутри стало что нет, не встаю, хоть вроде и отличник почти и примерный пионер
однако - несмотря на всю "энергетику", менее чем через 10 лет (а по факту - уже к 1989 примерно году) этой страны не стало
- Да ну, какие справки. Я тут просто набросал, пока летел. Чтоб время не терять.
- Что набросали?
- Гимн.
- Акафист? Или что?
- Гимн. Гимн Царствия небесного.
Петр надел на нос потертые очки и начал читать с середины:
Гордись, обитатель небесного рая,
Теперь ты спасен, и прославлен в веках.
Одна ты на небе, одна ты такая,
Хранимая богом страна в облаках!
...
https://ivand.livejournal.com/1161143.htmlhttps://ivand.livejournal.com/1161143.html