Мощный лесной пожар перекинулся на небольшое уральское село

Пожарным мешает сильный ветер. В населённом пункте уже сгорело 30 построек.
Тридцать домов сгорело в селе Шайдуриха Свердловской области из-за природного пожара. Из населенного пункта, в котором расположено 170 домов, спасатели временно эвакуировали жителей. Полицейские оказывают помощь гражданам по эвакуации транспортных средств, информируют водителей об ограничении движения.
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Причиной пожара стала аномально жаркая и сухая погода. И несмотря на усилия пожарных, ситуация в селе может усугубиться, пишут местные СМИ. Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра. Его порывы достигают 27 м/c.
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В тушении пожара задействованы более 70 пожарных и 25 единиц техники. На борьбу со стихией уже отправлен вертолёт Ми-8, вскоре прибудут дополнительные силы из Екатеринбурга.
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К счастью, жертв и пострадавших нет. Но многие, судя по всему, останутся без крова.
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