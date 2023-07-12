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Мощный лесной пожар перекинулся на небольшое уральское село

Мощный лесной пожар перекинулся на небольшое уральское село

Автор:
12 июля 2023 19:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Природный пожар.   Шайдуриха   пожарные   свердловская область   село   эвакуация   
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Пожарным мешает сильный ветер. В населённом пункте уже сгорело 30 построек.

Тридцать домов сгорело в селе Шайдуриха Свердловской области из-за природного пожара. Из населенного пункта, в котором расположено 170 домов, спасатели временно эвакуировали жителей. Полицейские оказывают помощь гражданам по эвакуации транспортных средств, информируют водителей об ограничении движения.


Причиной пожара стала аномально жаркая и сухая погода. И несмотря на усилия пожарных, ситуация в селе может усугубиться, пишут местные СМИ. Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра. Его порывы достигают 27 м/c.

В тушении пожара задействованы более 70 пожарных и 25 единиц техники. На борьбу со стихией уже отправлен вертолёт Ми-8, вскоре прибудут дополнительные силы из Екатеринбурга.

К счастью, жертв и пострадавших нет. Но многие, судя по всему, останутся без крова.

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Метки: Природный пожар.   Шайдуриха   пожарные   свердловская область   село   эвакуация   
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5  комментариев
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593
grigorenko vladislav Час назад
Мало того, что пожар, так ещё и "лестной".
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299
thrashbox Час назад
И кому польстил лесТной пожар ?
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24k
AzuveR 2 часа назад
Каждый год у нас , в одной части страна горит, в другой тонет.
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