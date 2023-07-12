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Аэрозоль от тараканов разнёс часть квартиры в Москве

Аэрозоль от тараканов разнёс часть квартиры в Москве

Автор:
12 июля 2023 10:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   аэрозоль   взрыв баллончика   детонация   разнёс квартиру   разрушения   
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Баллончик стоял за плитой и по какой-то причине сдетонировал.

Причиной взрыва может служить не только бытовой газ, точнее газо-воздушная смесь. В многоэтажке на улице Текстильщиков в Москве сдетонировал аэрозольный баллончик со средством от тараканов. Спрей стоял за плитой и, видимо, изрядно нагрелся. Что было дальше, можно увидеть на фото и видео из той самой квартиры.


В квартире на пятом этаже девятиэтажного дома № 9 выбило стёкла, появились трещины в перегородке между комнатой и кухней. Это, не считая, упавших полок и других небольших разрушений.





"Мосгаз" сообщил, что газовое оборудование тут точно не виновато: оно было герметичным и находилось в удовлетворительном состоянии.


По счастью, никто из жильцов не пострадал, а вот как себя чувствуют тараканы, история умалчивает.

Источник:

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Метки: Видео   аэрозоль   взрыв баллончика   детонация   разнёс квартиру   разрушения   
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9  комментариев
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54k
dima423 2 часа назад
чето бред какой то... мы в детстве тыщу раз взрывали эти баллоны в костре, ну не может он такие разрушения принести)
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2k
ssdeep 51 минуту назад
что то я думаю это не баллончик, сколько раз их в костер кидали в детстве такого эффекта не было.
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670
Димыч 52 минуты назад
Где купить этот дихлофос? Я не себе, друг спрашивает.)))
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15k
banzai7 54 минуты назад
По ходу там С4 хранили. А на тараканов всё свалили.
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25k
Сталкер Час назад
1. Свинарник.
2. Жильцы-дегенераты.
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5k
BenderRodriguez Час назад
Тараканов хоть уничтожил взрыв?
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Слово "сдетонировал", конечно, богатое, имеет привкус боевых действий, но в данном случае, совершенно неуместно.
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17k
Алексей 2 часа назад
представляю, как охренели тараканы от такого расклада......
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