Аэрозоль от тараканов разнёс часть квартиры в Москве

Баллончик стоял за плитой и по какой-то причине сдетонировал.
Причиной взрыва может служить не только бытовой газ, точнее газо-воздушная смесь. В многоэтажке на улице Текстильщиков в Москве сдетонировал аэрозольный баллончик со средством от тараканов. Спрей стоял за плитой и, видимо, изрядно нагрелся. Что было дальше, можно увидеть на фото и видео из той самой квартиры.
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В квартире на пятом этаже девятиэтажного дома № 9 выбило стёкла, появились трещины в перегородке между комнатой и кухней. Это, не считая, упавших полок и других небольших разрушений.
"Мосгаз" сообщил, что газовое оборудование тут точно не виновато: оно было герметичным и находилось в удовлетворительном состоянии.
По счастью, никто из жильцов не пострадал, а вот как себя чувствуют тараканы, история умалчивает.
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2. Жильцы-дегенераты.