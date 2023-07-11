Нашёлся пропавший во Внуково кот Котик

4 июля в аэропорту Внуково потерялся кот по кличке Котик. Вместе со своими хозяевами он летел из Москвы в Якутск. В багажном отделении Котика потеряли из транспортировочной клетки. Перед самым взлетом выяснилось, что в переноске, загруженной в самолет, кота нет. Хозяева — семейная пара, Евгений и Юлия, — уже сидели в салоне, когда их вызвали по громкой связи. В итоге жена улетела, а муж остался в аэропорту искать кота. Кота не нашли, а переноска оказалась приоткрытой. Что случилось: то ли кто-то из сотрудников аэропорта решил проверить котика, то ли пушистый безобразник сам открыл переноску изнутри — неизвестно. Юлия рассказала, что при отправке всё было в порядке: владелица отдала клетку, на переноску поставили пломбу и унесли. Но затем кот потерялся. В итоге девушка улетела в Якутск, а в аэропорту остались супруг, сестра и ее молодой человек. Они неделю искали кота по всему аэропорту, распечатали листовки и расклеили их во Внуково. К делу привлекли полицейских, они отсмотрели внутренние камеры, но определить местонахождение беглеца не смогли. Работники аэропорта и волонтеры организовали настоящую спецоперацию по поиску беглеца. И даже нашли другого, очень похожего на него четырехлапого. В настоящее время ему подыскивают новых хозяев. 11 июля сотрудники аэропорта нашли пропавшего Котика. Возможно, он оголодал и вышел к людям. Его обнаружили на перроне среди техники, в 50 м от места стоянки самолета, до которого он должен был доехать, если бы не выпрыгнул из своей клетки. Беглеца нашли работники наземной службы аэропорта. Но пришлось ещё потратить немало сил, чтобы поймать испуганного усатого. Находясь в состоянии стресса в незнакомой обстановке, он не хотел никого к себе подпускать. К счастью, в итоге четырехлапого смогли отловить и посадить в переноску. Пушистика тут же сфотографировали и отправили фото хозяевам. Те подтвердили по фото, что это их питомец. И в ближайшее время заберут его домой. Хозяин кота Евгений: — Я сейчас за ним еду. Его нашли вчера около 23:00. Вроде как он прятался у 15-го выхода, в 50-ти метрах от места побега. Я его вживую еще не видел, но мне сказали, что он в шоковом состоянии, не может ни есть, ни пить, — сказал Евгений. Хозяин питомца также сообщил, что в Якутск кот пока не полетит. Первым делом он отправится на медобследование в ветеринарную клинику: всё-таки он не ел и не пил в течение шести суток. «Какое счастье! Мы верили, что он найдется, хоть и руки уже так сильно опускались. Хорошо, что дочка ещё маленькая и до конца не понимала всю ситуацию – мы его ей покупали. Больше кот точно никогда никуда не полетит. Это было нами решено сразу после его пропажи», – говорит хозяйка Юлия. Чат, помогавший поисковикам, решили оставить на случай будущих подобных пропаж на территории аэропорта.