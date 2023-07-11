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Переписки из общедомового чата, которые могут довести до ручки

Переписки из общедомового чата, которые могут довести до ручки

Автор:
11 июля 2023 12:23
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   в нашем доме   общедомовой чат   переписки   соседи   чат дома   
1733
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Общедомовые чаты создают для удобства жильцов: там можно узнать актуальную информацию, найти потерянные вещи и решить почти любые вопросы. Однако порой чат превращается в настоящий ад.

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Метки: Прикол   в нашем доме   общедомовой чат   переписки   соседи   чат дома   
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4  комментария
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Б.Касторский Полчаса назад
Все эти родительские, общедомовые и рабочие чаты. Вот что в голове у тех, кто там реально заседает и читает? И главное общается. Нет-нет! Задумка отличная. Я помню свой первый рабочий чат, где было реально по существу. Но потом обязательно появится любитель поговорить, рассказать чем занимается или просто поделиться переживаниями. По идее для этого есть друзья. С ними даже свой чат создать можно.
Вот и остался у меня рабочий чат с выключенными на год уведомлениями и чат с друзьями, с которыми можно попытаться договориться о встрече, благополучно дружно забыть о ней и попытаться договорить позже.
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Мария Коненкова 16 минут назад
Подруга рассказала: у них в дома живет яжмамаша в декрете, из тех, что всегда дома и чей ребёнок никогда не может спать, т.к. все ходят, говорят, пылесосят и т.д. От безделья сначала засрала чат картинками-поздравлениями со всеми "днями шоколада", была предупреждена. Потом пыталась продавать какой-то хэнд-мейд - опять была предупреждена. Апофеоз был недавно: с утра начала бомбардировать чат одним и тем же: "Ув. соседи, что произошло с кабельным телевидением? Ответьте, у кого не работает кабельное! Так что, у всех кабельное в порядке?" - и.т.д. Пришёл один ответ: "БЛ...Ь, ОТЪ...СЬ, МЫ НА РАБОТЕ!!!"
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