Переписки из общедомового чата, которые могут довести до ручки

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Общедомовые чаты создают для удобства жильцов: там можно узнать актуальную информацию, найти потерянные вещи и решить почти любые вопросы. Однако порой чат превращается в настоящий ад.
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Вот и остался у меня рабочий чат с выключенными на год уведомлениями и чат с друзьями, с которыми можно попытаться договориться о встрече, благополучно дружно забыть о ней и попытаться договорить позже.