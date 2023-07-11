Невероятные преображения людей, сбросивших лишний вес

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Люди из этого поста взяли свою жизнь и аппетит под контроль. Они сумели создать тело мечты, избавившись от вредной привычки к перееданию.
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ПыС. Мне вот любопытно: а куда такие "экстренно похудевшие на безднадцать тонн" лишнюю кожу девают? Жир-то согнать можно, не вопрос. А вот "растянутая внешняя оболочка" - она ж никуда не втянется...
И за такой пост, кукуруза, ставлю тебе плюс!
"Вождь" начальнику охраны: "Слышь, Толик, сходи на кухню, разберись, чо за хня?!"
Приходит Толик на кухню, и видит как "шеф" пытается башку черепахе отрубить: только тесаком замахивается, как черепаха под панцырь головою "нырк!", и так - многократно
Толик: "Так, мужик, ща всё сделаем!" - и палец в жопу черепахе "ТЫК!"
Черепаха: ОЙ! - и голову на всю длину шеи вытягивает
Шеф-повар ресторана тесаком "тюк!" - готова!
Шеф-повар: Мсье! Откуда вы знаете столь волшебный способ?!
Толик: Глянь на моего босса. Как, думаешь, мы по утру ему галстук завязываем?
Плюс по здоровью лишний вес сильно бьёт. Так что занимайтесь спортом
Но результатом станут складки лишней кожи на теле и морщины на лице. Будет казаться старше своего возраста лет на десять. Чтобы вернуть внешность потребуется ещё куча операций.
Но вот снять фотографии "до и после" Очень легко. Просто в этой подборке фотографии "до" - справа.