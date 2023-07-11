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Невероятные преображения людей, сбросивших лишний вес

Невероятные преображения людей, сбросивших лишний вес

Автор:
11 июля 2023 09:43
Сообщество : ФотоМир
Метки: вес   др и после   лишний вес   похудели   преображение   прогресс   трансформация   фото   
3205
18

Люди из этого поста взяли свою жизнь и аппетит под контроль. Они сумели создать тело мечты, избавившись от вредной привычки к перееданию.

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Метки: вес   др и после   лишний вес   похудели   преображение   прогресс   трансформация   фото   
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14  комментариев
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9k
hairov 3 часа назад
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8k
Компьютер DELL с монитором 9 минут назад
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9k
Garpia121 50 минут назад
У некоторых просто пропорции изменились, было пузо больше, стали ляжки больше. Привлекательности мало добавило.
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17k
Поручик 52 минуты назад
А если бы жрали поменьше в детстве всякую срань, и спортом хоть чуть-чуть занимались - не нужно было бы никакого "героизЬму"...

ПыС. Мне вот любопытно: а куда такие "экстренно похудевшие на безднадцать тонн" лишнюю кожу девают? Жир-то согнать можно, не вопрос. А вот "растянутая внешняя оболочка" - она ж никуда не втянется...
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2k
stb22 2 часа назад
Я уже несколько раз писал в Интернете, как похудел. При росте 175см имел вес 96кг. В крови обнаружился повышенный сахар, врач посоветовал перестать есть сладкое и немного снизить в рационе углеводы. Что я и сделал. За полгода похудел на 20кг, сейчас имею красивую спортивную фигуру, как в молодые годы. И всё это без изнуряющих физических упражнений, и никаких диет. Так что похудеть нетрудно, надо просто кушать чуть меньше, а вот сладости исключить совсем.
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25k
Сталкер 2 часа назад
Вот это реально МОЛОДЦЫ!
И за такой пост, кукуруза, ставлю тебе плюс!
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92
Виктория 2 часа назад
Вот кому точно не помешало бы похудеть!
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830
Николай 2 часа назад
Фото Саакашвили не хватает.
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11k
Sapsan 2 часа назад
Девушки были толстыми-добрыми, стали тощими-злыми
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2k
Andy Birkin 2 часа назад
Ещё раз доказывает, никакого бодипозитива НЕ СУЩЕСТВУЕТ!!!
Есть красивое стройное тело, а есть жирные люди.
Плюс по здоровью лишний вес сильно бьёт. Так что занимайтесь спортом
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4k
Алекс Таворотов 3 часа назад
"От подружки невесты до невесты" и обратно, за полгода.
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6k
livaneth 3 часа назад
Женщина может похудеть, вырезав желудок. (Ну например).
Но результатом станут складки лишней кожи на теле и морщины на лице. Будет казаться старше своего возраста лет на десять. Чтобы вернуть внешность потребуется ещё куча операций.
Но вот снять фотографии "до и после" Очень легко. Просто в этой подборке фотографии "до" - справа.
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Спелая кукурузинка

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