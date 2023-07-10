Люди в военной форме ограбили магазин магии

FISHKINET
В Лас-Вегасе заработал гигантский экран в форме сферы за $2,3 миллиарда (видео) В Лас-Вегасе заработал гигантский экран в форме сферы за $2,3... Грабли Науру: перекопали и почти уничтожили остров, теперь готовы копать дно океана Грабли Науру: перекопали и почти уничтожили остров, теперь готовы... Весёлые, странные и жизненные демотиваторы Весёлые, странные и жизненные демотиваторы Кем на самом деле был Лелик из "Бриллиантовой руки" и откуда у него такие странный акцент? Кем на самом деле был Лелик из "Бриллиантовой руки" и откуда у... На общую тему&nbsp; На общую тему  «Ты охранник что ли?»: горячий турист попытался «качать права», но быстро поплатился за своё поведение «Ты охранник что ли?»: горячий турист попытался «качать права», но... Мигранты сейчас во Франции Мигранты сейчас во Франции 15 старинных кадров, которые расскажут интересные истории 15 старинных кадров, которые расскажут интересные истории Отец нашел похищенного сына спустя 22 года отчаянных поисков Отец нашел похищенного сына спустя 22 года отчаянных поисков Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 июля Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 июля В тайге медведь нашел лагерь охотников и решил немного поработать над их машиной В тайге медведь нашел лагерь охотников и решил немного поработать... Советский "Кукурузник" потерпел крушение в Швеции Советский "Кукурузник" потерпел крушение в Швеции 15 чудных ситуаций, которые отлично характеризуют жизнь в Канаде 15 чудных ситуаций, которые отлично характеризуют жизнь в Канаде Жители Сочи спасли дельфина, которого во время шторма выбросило на пляж Жители Сочи спасли дельфина, которого во время шторма выбросило на... «Флэш» 2023 года и ещё 10 фильмов по комиксам Марвел и DC, которые с грохотом провалились в прокате «Флэш» 2023 года и ещё 10 фильмов по комиксам Марвел и DC, которые... Якутский волк устроил заплыв и напугал местных жителей Якутский волк устроил заплыв и напугал местных жителей Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Головной убор как не самое очевидное, но эффективное оружие Головной убор как не самое очевидное, но эффективное оружие "Женщины жирные, неповоротливые...": Алёна Водонаева раскритиковала туристов Анапы за лишний вес "Женщины жирные, неповоротливые...": Алёна Водонаева...
Люди в военной форме ограбили магазин магии

Люди в военной форме ограбили магазин магии

Автор:
10 июля 2023 11:08
Метки: Белгород   Видео   вояки   люди в военное форме   магия   ограбление   
3167
1
2

Мужчины в военной форме ограбили магазин «Промагия» на Народном бульваре в Белгороде.

Как рассказали сотрудники «Промагии», мужчины заявили, что предыдущие арендаторы остались должны им денег.


После того, как сотрудники объяснили, что они - новые арендаторы, мужчины перестали требовать денег, но забрали себе на память пару товаров.

Полицейские, приехавшие по вызову, рассказали, что информация об этих двух солдатах уже поступала из других магазинов.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Белгород   Видео   вояки   люди в военное форме   магия   ограбление   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Shtoppi 7 часов назад
явно граждане из тех кого с зоны на фронт вербовали - по повадкам видно что бывалые. если не просто урки после отсидки под "вагнера" косят, чтобы с лохов бабла стрясти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
79
lifehardgame 3 часа назад
хоть военная форма, хоть ряса, хоть халат медицинский, с каких это пор одёжа мозгов человеку давала?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Сергей 4 часа назад
Когда их возьмут за жопу стопудово окажутся не вагнера а мобики из соседнего колхохного полка...готов поспорить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy 6 часов назад
Это боевые маги, они пополняют запас элексиров!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
102
Patiot Aleks Час назад
Современные боевые маги они такие...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
189
Natalia12345 6 часов назад
явно заказуха на музыкантов. представить сложно сколько у них еще таких компроматов припасено
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт 7 часов назад
первый раз вижу адекватное название темы

что это именно люди в форме, а не конкретно военные
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kucher 7 часов назад
Это такие же "вагнера", как я император Китая. Но вот искать идиотов теперь будет не только полиция. И для них же лучше будет, если полиция их раньше найдёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ego sum qui sum 7 часов назад
минус пять очков Слизерину
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
5k
Александр 7 часов назад
Всегда говорил, что ЧВК - это часьная лавочка.. И никогда не понимал радости от их присутствия в любой заварушке. Это частники! Не могут они принимать участие в действиях стран! Это всегда личная выгода! Это всегда преступная деятельность... И Вагнер это подтвердили во всей красе..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
Иванов Александр 7 часов назад
А от кого они тогда 800 лярдов получили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Андрей 7 часов назад
А если завтра кто-то оденется в чёрное, повесит на пузо крест и придёт в магаз десятину выбивать, то мы все офигеем от того, что себе РПЦ позволяет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
117
Иванов Андрей 7 часов назад
Не офигеем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 7 часов назад
Всё логично. Если законы писаны не для всех, то почему этим не воспользоваться. Трудно без закона объяснить, где играем, а где не играем. Они, может быть, на колчак... на украинских фронтах ранены?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

276603



Другие посты автора
Популярное
В трусах с черепахами. Байдена привели на пляж, но купаться не пустили
В трусах с черепахами. Байдена привели на пляж, но купаться не пустили
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 июля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 июля
Набирающие популярность
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 июля
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 8 июля
Намешалось
Намешалось
Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro
Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#подборка#пляж#ДТП#новости#Россия#Животное
#интересно#СССР#в мире#забавно#Китай#кино#питер#фильм
#животные#Юмор#Прикол#Сочи#факты#Мемы#Жизнь#Музыка
В Лас-Вегасе заработал гигантский экран в форме сферы за $2,3 миллиарда (видео) В Лас-Вегасе заработал гигантский экран в форме сферы за $2,3 миллиарда (видео) Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться