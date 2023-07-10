Люди в военной форме ограбили магазин магии

3167
1
2
Мужчины в военной форме ограбили магазин «Промагия» на Народном бульваре в Белгороде.
Как рассказали сотрудники «Промагии», мужчины заявили, что предыдущие арендаторы остались должны им денег.
После того, как сотрудники объяснили, что они - новые арендаторы, мужчины перестали требовать денег, но забрали себе на память пару товаров.
Полицейские, приехавшие по вызову, рассказали, что информация об этих двух солдатах уже поступала из других магазинов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
реклама
что это именно люди в форме, а не конкретно военные