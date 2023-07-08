1122
29
Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.
Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!
Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!
И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!
Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!
Желаю всем хорошего настроения!
×
4.
12 августа 1993 года в Нижнем Тагиле произошла крупная разборка между двумя криминальными группировками. Авторитеты приехали на «стрелку» на танке.
16.
Когда «перцы» вышли на сцену, пошел дождь, на что солист Энтони Кидис отреагировал строчкой из советской песни: «Пусть всегда будет солнце!»
24.
Супружеская пара в магазине интим товаров. Россия, 1990-е годы.
Первый секс-шоп в России открыл бизнесмен Юрий Ласточкин в 1992 году. Магазин находился в Санкт-Петербурге и назывался «Интим». До середины девяностых открыть секс-шоп и легально работать можно было, если магазин состоял в Сексологической ассоциации «Культура и здоровье».
27.
Вячеслав Тихонов обедает на съёмках фильма «Сочинение ко Дню Победы», 1998 год.
В 1998 году вышел фильм Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы», где Вячеслав Тихонов сыграл роль ветерана-фронтовика, шокированного происходящим в новой России и улетающего с боевыми друзьями за штурвалом на самолете. В фильме также снялись Михаил Ульянов и Олег Ефремов.
Источник:
Еще крутые истории!
Новости партнёров
На самом деле - у нашего народа хорошая прививка - бандиты дерутся, значит, не лезь.
Извини, Юганск, за параллели в твоем хорошем посте. Девочки из 90х - лучшие. Таких сейчас не делают!