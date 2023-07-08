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Интересные фотографии 1990 -х

Интересные фотографии 1990 -х

Автор:
08 июля 2023 21:45
Метки: Россия   СССР   история   фото   
1122
29

Фото из России и не только, 1990-х годов. Могут попасть фото из 80-х и 2000-х.

Дорогие Фишкяне, все эти фото не для того, чтобы вы ссорились - эти фото, чтобы помнили те, кто забыл и увидели те, кто на горшке сидел!

Просто фото про жизнь в то время. Хотя жизнь у всех была разная, но время было одно на всех!

И конечно для многих вспомнить молодость свою!!!

Приятного (или не очень приятного) вам просмотра! Не ругайтесь!

Желаю всем хорошего настроения!

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Источник:

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Метки: Россия   СССР   история   фото   
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11  комментариев
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11k
Sasa 6 часов назад
Как мы выжили? Правда, не все! Жуть было то время! Хотя я был молодой и кое-что было весело! Как многое мы не понимали! )))
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15
Дерри Секунду назад
Спасибо за подборку! Особенно выпускники задели... Да, мы были такими.
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17k
Марина 2 часа назад
"Было весело и страшно, было больно и смешно" ©
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5k
Василий 2 часа назад
Июнь 1995 г. На привале. Справа тов. Зайцев.
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2k
Павел Христенко 3 часа назад
Помню этот концерт Red Hot Chili Peppers, или подзвучка была хреновая или что ещё , но Кидис мимо кассы жогнеподецки.
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59k
Diego Safari 6 часов назад
Из рекламы 90-ых
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62k
doker 7 часов назад
Некоторые граждане, особенно высокопоставленные и с крутыми погонами, заявляют, что "мятеж выходного дня", недавний, июньский, подавлен ими.

На самом деле - у нашего народа хорошая прививка - бандиты дерутся, значит, не лезь.
Извини, Юганск, за параллели в твоем хорошем посте. Девочки из 90х - лучшие. Таких сейчас не делают!


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Юганск

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