10 любопытных фактов о бессмертном «Терминаторе»

«Терминатора» посмотрело так много людей, что в наше время трудно найти кого-то, кто не слышал об этом фильме, а все, кто читают этот пост сейчас, наверняка смотрели хотя бы одну часть. Но знаете ли вы, кто первым примерил на себя роль сурового киборга? А как назывался фильм в польском прокате? Самое время пополнить копилку киноманских знаний!
Когда режиссер Джеймс Кэмерон взялся за «Терминатора», у него за плечами был всего один фильм, «Пираньи 2: Нерест» (1982), и даже тот подвергся жесткой критике. Кэмерон не собирался сдаваться и решил снова попытать счастья в кинематографе, однако идея его следующего фильма пришла к нему довольно необычным образом: однажды у режиссера поднялась высокая температура, и он провалился в глубокий сон. В лихорадке ему привиделась металлическая Смерть, выходящая из огня. Ее кожа была содрана и обуглена, обнажая металл — так и родилась идея фильма «Терминатор». И, как мы знаем, в этот раз Джеймс Кэмерон добился огромного успеха.
Когда Джеймс Кэмерон собирался презентовать продюсерам идею «Терминатора», он устроил целое представление, которое помогло ему продать фильм. Перед встречей с Hemdale Film Corporation Кэмерон попросил Лэнса Хенриксена нарядиться главным героем и прийти за пятнадцать минут до назначенного времени. Незадолго до прихода Кэмерона Лэнс Хенриксен выбил ногой дверь кабинета, где должна была проходить встреча, одетый в кожаную куртку и с золотой фольгой на зубах. Этот мини-спектакль был настолько правдоподобен, что секретарша уронила пишущую машинку себе на колени. В качестве компенсации Хенриксен получил в фильме роль детектива Хэла Вуковича.
Арнольд Шварценеггер, сыгравший заглавную роль, изначально проходил прослушивание на роль Кайла Риза. Хотя он и был заинтересован в роли «хорошего парня», во время его первой встречи с Джеймсом Кэмероном Шварценеггер заметил, что у Терминатора очень мало реплик. Шварценеггер начал предлагать свои варианты, как следует играть этого персонажа, и Кэмерону быстро стало очевидно, что Шварценеггеру суждено сыграть именно Терминатора. Он предложил ему роль, и после продолжительных уговоров Шварценеггер согласился.
Если бы Джеймс Кэмерон не настоял на своем, мы могли бы остаться без одной из самых знаменитых реплик в истории кино. Как мы все знаем, Терминатор впервые произносит в первом фильме, когда приходит в полицейский участок в поисках Сары Коннор. Услышав, что ее нет, Терминатор говорит: «I’ll be back». Однако Шварценеггер настаивал, что вариант «I will be back» звучит лучше, на что Кэмерон заявил ему: «Не учи меня, как писать диалоги; я же не учу тебя, как играть».
Когда Терминатор только начинает преследовать Сару, она идет в клуб в Лос-Анджелесе под названием «Tech Noir». Кэмерон придумал название клуба как отсылку к несуществующему жанру, в который, по его мнению, вписывался фильм. Сегодня тех-нуар стал самостоятельным жанром кино. Сам термин описывает смесь футуристической научной фантастики и фильма нуар. Популярные примеры этого жанра в 21 веке: «Геймер» (2009), «Судья Дредд 3D» (2012) и «Хардкор» (2016).
Польша была единственной страной, где «Терминатор» вышел не под своим оригинальным названием. Дело в том, что в польском языке уже есть слово «terminator», и оно означает ученика, который готовится стать подмастерье. Вряд ли бы многих заинтересовал триллер-боевик с таким названием, так что пришлось выпустить его в кинотеатрах как «Elektroniczny morderca». А вот продолжение вышло под названием «Terminator 2: Dzień sądu», поскольку зрители к тому моменту уже знали, кто такой Терминатор.
Изначально в первой части должно было быть два Терминатора: один, которого отправили в прошлое убить Сару Коннор, и второй, которого отправили ее защищать — обоих должен был играть Арнольд Шварценеггер. Однако у фильма был крошечный бюджет, так что одного киборга пришлось вырезать из сюжета. Однако благодаря огромному успеху фильма в прокате Джеймс Кэмерон смог вернуться к этой идее в «Судном дне»: когда Скайнет отправляет в прошлое Т-1000, чтобы убить Джона Коннора, сопротивление отправляет следом перепрограммированного Терминатора Т-800, чтобы защитить его.
Первый Терминатор изображает Т-800 как стоическую машину-убийцу, которая гораздо больше заинтересована в своей миссии, чем в светских беседах. Вот почему в «Терминаторе» у него всего 17 реплик, которые насчитывают в общем числе примерно 70 слов. Для сравнения, во второй части он уже произносит 700 слов.
Когда Джеймс Кэмерон писал сценарий к «Терминатору», он жил в своей машине. Его агенту, который должен был помогать ему продвигать фильм, не понравилась идея, и Кэмерону пришлось его уволить. Затем режиссер начал искать способ самостоятельно экранизировать сценарий. Увы, у Кэмерона как режиссера был большой недостаток — его режиссерский дебют «Пираньи II» провалился. Несмотря на то, что сценарий был блестящим, никто не собирался доверять такому режиссеру, как Кэмерон, воплотить ее в жизнь. Кэмерон получил множество предложений от студий, которые хотели выкупить сценарий при условии, что фильм снимет другой режиссер. Некоторые из этих предложений были более чем щедрыми, но Кэмерон хотел только одного — снять фильм самостоятельно. В конце концов, Кэмерон заключил сделку с соавтором сценария, Гейл Энн Хёрд, что он продаст ей полные права за сумму в один доллар при условии, что он снимет фильм сам. На том и порешили.
«Терминатор», без сомнения, лучшая идея Кэмерона — достаточно взглянуть на многочисленные сиквелы, которые продолжают выходить и по сей день. Однако, когда фильм только вышел, другой знаменитый сценарист счел его подозрительно похожим на свою работу. Фильм нашел поклонника в лице Харлана Эллисона, плодовитого и уважаемого писателя и сценариста. Несмотря на то, что Эллисону фильм действительно понравился, он не мог не заметить сходства с сюжетом эпизода «Солдат», который он написал для сериала «За гранью возможного» в 1964 году. В сценарии Эллисона двух солдат отправили в прошлое — один был хорошим, а второй плохим. Он также считал, что идея экзоскелета Т-800 напоминает конструкцию робота в другой его работе, «Демон со стеклянной рукой». Эллисон подал иск против Джеймса Кэмерона и дистрибьютора «Терминатора» Orion Pictures. Хотя Кэмерон счел иск Эллисона необоснованным и оппортунистическим и собирался идти до победного конца, Orion Pictures не была настроена на борьбу. Чтобы усмирить Кэмерона, руководство Orion Pictures сообщило ему, что, если он оспорит дело в суде и проиграет, он будет нести единоличную ответственность за финансовый штраф, который может последовать. Иск был урегулирован во внесудебном порядке. Тем не менее, Эллисон подал в суд и на другие организации за предполагаемое нарушение авторских прав, в том числе на создателей фильма «Время» (2011) и на древний интернет-провайдер AOL.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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