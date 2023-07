10 любопытных фактов о бессмертном «Терминаторе»

Если бы Джеймс Кэмерон не настоял на своем, мы могли бы остаться без одной из самых знаменитых реплик в истории кино. Как мы все знаем, Терминатор впервые произносит в первом фильме, когда приходит в полицейский участок в поисках Сары Коннор. Услышав, что ее нет, Терминатор говорит: «I’ll be back». Однако Шварценеггер настаивал, что вариант «I will be back» звучит лучше, на что Кэмерон заявил ему: «Не учи меня, как писать диалоги; я же не учу тебя, как играть».