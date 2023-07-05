10 любопытных фактов о бессмертном «Терминаторе»

«Терминатор», без сомнения, лучшая идея Кэмерона — достаточно взглянуть на многочисленные сиквелы, которые продолжают выходить и по сей день. Однако, когда фильм только вышел, другой знаменитый сценарист счел его подозрительно похожим на свою работу. Фильм нашел поклонника в лице Харлана Эллисона, плодовитого и уважаемого писателя и сценариста. Несмотря на то, что Эллисону фильм действительно понравился, он не мог не заметить сходства с сюжетом эпизода «Солдат», который он написал для сериала «За гранью возможного» в 1964 году. В сценарии Эллисона двух солдат отправили в прошлое — один был хорошим, а второй плохим. Он также считал, что идея экзоскелета Т-800 напоминает конструкцию робота в другой его работе, «Демон со стеклянной рукой». Эллисон подал иск против Джеймса Кэмерона и дистрибьютора «Терминатора» Orion Pictures. Хотя Кэмерон счел иск Эллисона необоснованным и оппортунистическим и собирался идти до победного конца, Orion Pictures не была настроена на борьбу. Чтобы усмирить Кэмерона, руководство Orion Pictures сообщило ему, что, если он оспорит дело в суде и проиграет, он будет нести единоличную ответственность за финансовый штраф, который может последовать. Иск был урегулирован во внесудебном порядке. Тем не менее, Эллисон подал в суд и на другие организации за предполагаемое нарушение авторских прав, в том числе на создателей фильма «Время» (2011) и на древний интернет-провайдер AOL.