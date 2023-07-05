"Зачем тратить деньги, если дают бесплатно?": студент-турок из Волгограда назвал россиянок легкодоступными

Нашлись и другие девушки, которые отказали этому турку и получили гору оскорблений в свой адрес -в комментариях к посту девушки есть и другие голосовые сообщения от оскорбленного героя-любовника.

А волгоградка, опубликовавшая голосовые сообщения, говорит, что не собирается оставлять это дело просто так. "Если честно, уже достало, мягко говоря, поведение подобных. Насели на Волгоград, потому что в своих деревнях негде учиться и работать. И не понимают, что они гости в нашей стране, в нашем городе! Ведите себя прилично. Вам тут не рады. Сидели бы тише воды ниже травы - так ходят, высматривают, кого бы подцепить из наших девчонок. Нищие, а еще говорят, что они богатые. Да будь вы богатые, вы бы не приезжали в Волгоград учиться. И не жили бы в общежитии, скидываясь на обед.

Ходят в паленых дешевых шмотках и что-то из себя строят. Хитрые до безумия! Зайдите на профиль данного лица. Смешные фото. Ищут девушек тут, чтобы поесть за их счет и в постель взять. Все. На большее ЭТО не способно. Все сообщения он удалил, и я не успела зафиксировать его еще более ужасные слова. Лично я буду обращаться в миграционную службу и прокуратуру. Будет поставлен вопрос о депортации данного лица. Не умеешь себя вести в гостях, п***й домой и такие слова говори в лицо своему женскому полу. Данное лицо несет угрозу обществу своим распущенным поведением. Считаю , в нашем городе-герое и нашей стране не место таким выродкам", - написала она в ВК.

Между тем, герой-любовник удалил свой профиль и, похоже, совсем не рад внезапно свалившейся на него популярности. Потому что одно дело раскручивать девушек на секс, другое - объясняться с полицией, ведь оскобленная жительница Волгограда собирается обратиться к правоохранителям.