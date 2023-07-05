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"Зачем тратить деньги, если дают бесплатно?": студент-турок из Волгограда назвал россиянок легкодоступными

"Зачем тратить деньги, если дают бесплатно?": студент-турок из Волгограда назвал россиянок легкодоступными

Автор:
05 июля 2023 21:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Волгоград   герой-любовник   голосовые сообщения   иностранный студент   оскорбления   отношения   раскрутил на секс   черный список   
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Иностранец по имени Ахмад приехал в Россию учиться, но на самом деле здесь он весело проводит время. Турок активно знакомится с русскими девушками, а те, кто ему отказывают в близости, слышат в свой адрес град оскорблений. Хотя таких, по его словам, не слишком много: он привык получать бесплатно женское тело, когда захочет.

В Волгограде разгорается скандал из-за турка по имени Ахмад. 24-летний юноша написал жительнице города в соцсетях и предложил ей встретиться, а когда та отказала, услышала в ответ кучу оскорблений.


От знакомства с этим мужчиной, который был зарегистрирован в соцсети «ВКонтакте» как Ahmad Bakhiet, волгоградка предостерегла в паблике ВК "Черный список Волгоград".


«Хочу обезопасить вас от данного существа. Он написал мне и предложил встречу у него дома. Я отказала и в ответ получила слова, от которых просто обомлела. Почему я должна слушать такое в свой адрес? Это ужасно грубое и оскорбительное поведение. А другим девушкам приятно будет такое слышать?» – возмущается девушка.


Она пояснила, что не сумела записать все сообщения турка в мессенджере, однако и те два, что остались, вполне красноречиво свидетельствуют об отношении иностранца к россиянкам.


Используя мат, он откровенно и без сантиментов заявляет о цели своего пребывания в России. По его словам, девушки тут настолько легкодоступны, что он не тратит денег даже на покупку воды - и всё равно получает своё.


Нашлись и другие девушки, которые отказали этому турку и получили гору оскорблений в свой адрес -в комментариях к посту девушки есть и другие голосовые сообщения от оскорбленного героя-любовника.


А волгоградка, опубликовавшая голосовые сообщения, говорит, что не собирается оставлять это дело просто так. "Если честно, уже достало, мягко говоря, поведение подобных. Насели на Волгоград, потому что в своих деревнях негде учиться и работать. И не понимают, что они гости в нашей стране, в нашем городе! Ведите себя прилично. Вам тут не рады. Сидели бы тише воды ниже травы - так ходят, высматривают, кого бы подцепить из наших девчонок. Нищие, а еще говорят, что они богатые. Да будь вы богатые, вы бы не приезжали в Волгоград учиться. И не жили бы в общежитии, скидываясь на обед.


Ходят в паленых дешевых шмотках и что-то из себя строят. Хитрые до безумия! Зайдите на профиль данного лица. Смешные фото. Ищут девушек тут, чтобы поесть за их счет и в постель взять. Все. На большее ЭТО не способно. Все сообщения он удалил, и я не успела зафиксировать его еще более ужасные слова. Лично я буду обращаться в миграционную службу и прокуратуру. Будет поставлен вопрос о депортации данного лица. Не умеешь себя вести в гостях, п***й домой и такие слова говори в лицо своему женскому полу. Данное лицо несет угрозу обществу своим распущенным поведением. Считаю , в нашем городе-герое и нашей стране не место таким выродкам", - написала она в ВК.


Между тем, герой-любовник удалил свой профиль и, похоже, совсем не рад внезапно свалившейся на него популярности. Потому что одно дело раскручивать девушек на секс, другое - объясняться с полицией, ведь оскобленная жительница Волгограда собирается обратиться к правоохранителям.


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Метки: Волгоград   герой-любовник   голосовые сообщения   иностранный студент   оскорбления   отношения   раскрутил на секс   черный список   
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12  комментариев
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90k
Херанука Паибалу Час назад
Проживаю в Новороссийске
Турок много
К сожалению, во-многом он прав
Девки "вешаются" в надежде "жить богато и не работать"
Наизнанку готовы вывернуться через мандатру
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44k
Крымчанка Минуту назад
Классные комментарии. Хоть бы один русский мужчина заступился за русскую. Пусть идёт в полицию девчонка, может хоть там помогут выкинуть эту шваль из страны.
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15k
Мистер Фикс Полчаса назад
Ну что же.
Как говорится, нет дыма без огня.
Значит, раньше от баб получал все, что хотел, и не привык к отказам.
Вот его и бомбануло.
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48k
turyst 38 минут назад
Претензия к бедности.

Хм... А был бы богатым, что, спокойно бы проглотила оскорбления?
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14k
Shtoppi 38 минут назад
таки на родине ему уже наверное болт отрезали, если бы он баб оскорблять там начал, а тут для таких ушлепков, с кучей комплексов замешанных на контроле, власти и подчинении, прям как у турецких типа пашей, приволье. вот и прутся подобные высерки сюда и самоутверждаются за чужой счет, коль им тут это с рук сходит.
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19k
Bill 47 минут назад
Для парня мусульманской страны все девушки без мешка на голове кажутся легкодоступными.
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29
устал я от вас 51 минуту назад
Раз шкуры на него кидаются то он всё делает правильно )))
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54k
dima423 Час назад
Щас половина русских баб смотрят эти дебильные турецкие сериалы и кончают от них...естественно они почти любому турку дадут бесплатно на волне этой романтической пропаганды)
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3k
Alex 2 часа назад
Обыкновенная грязная Турецкая свинья. Баба, судя по всему, дура.
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Хорошая реклама юного янычара.
И город известен
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38k
Вепс 2 часа назад
Наташи больше не едут что-ли? Так они уже все в Грузии, езжайте туда.
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