"Зачем тратить деньги, если дают бесплатно?": студент-турок из Волгограда назвал россиянок легкодоступными

Иностранец по имени Ахмад приехал в Россию учиться, но на самом деле здесь он весело проводит время. Турок активно знакомится с русскими девушками, а те, кто ему отказывают в близости, слышат в свой адрес град оскорблений. Хотя таких, по его словам, не слишком много: он привык получать бесплатно женское тело, когда захочет.
В Волгограде разгорается скандал из-за турка по имени Ахмад. 24-летний юноша написал жительнице города в соцсетях и предложил ей встретиться, а когда та отказала, услышала в ответ кучу оскорблений.
От знакомства с этим мужчиной, который был зарегистрирован в соцсети «ВКонтакте» как Ahmad Bakhiet, волгоградка предостерегла в паблике ВК "Черный список Волгоград".
«Хочу обезопасить вас от данного существа. Он написал мне и предложил встречу у него дома. Я отказала и в ответ получила слова, от которых просто обомлела. Почему я должна слушать такое в свой адрес? Это ужасно грубое и оскорбительное поведение. А другим девушкам приятно будет такое слышать?» – возмущается девушка.
Она пояснила, что не сумела записать все сообщения турка в мессенджере, однако и те два, что остались, вполне красноречиво свидетельствуют об отношении иностранца к россиянкам.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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Используя мат, он откровенно и без сантиментов заявляет о цели своего пребывания в России. По его словам, девушки тут настолько легкодоступны, что он не тратит денег даже на покупку воды - и всё равно получает своё.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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Нашлись и другие девушки, которые отказали этому турку и получили гору оскорблений в свой адрес -в комментариях к посту девушки есть и другие голосовые сообщения от оскорбленного героя-любовника.
А волгоградка, опубликовавшая голосовые сообщения, говорит, что не собирается оставлять это дело просто так. "Если честно, уже достало, мягко говоря, поведение подобных. Насели на Волгоград, потому что в своих деревнях негде учиться и работать. И не понимают, что они гости в нашей стране, в нашем городе! Ведите себя прилично. Вам тут не рады. Сидели бы тише воды ниже травы - так ходят, высматривают, кого бы подцепить из наших девчонок. Нищие, а еще говорят, что они богатые. Да будь вы богатые, вы бы не приезжали в Волгоград учиться. И не жили бы в общежитии, скидываясь на обед.
Ходят в паленых дешевых шмотках и что-то из себя строят. Хитрые до безумия! Зайдите на профиль данного лица. Смешные фото. Ищут девушек тут, чтобы поесть за их счет и в постель взять. Все. На большее ЭТО не способно. Все сообщения он удалил, и я не успела зафиксировать его еще более ужасные слова. Лично я буду обращаться в миграционную службу и прокуратуру. Будет поставлен вопрос о депортации данного лица. Не умеешь себя вести в гостях, п***й домой и такие слова говори в лицо своему женскому полу. Данное лицо несет угрозу обществу своим распущенным поведением. Считаю , в нашем городе-герое и нашей стране не место таким выродкам", - написала она в ВК.
Между тем, герой-любовник удалил свой профиль и, похоже, совсем не рад внезапно свалившейся на него популярности. Потому что одно дело раскручивать девушек на секс, другое - объясняться с полицией, ведь оскобленная жительница Волгограда собирается обратиться к правоохранителям.
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Турок много
К сожалению, во-многом он прав
Девки "вешаются" в надежде "жить богато и не работать"
Наизнанку готовы вывернуться через мандатру
Как говорится, нет дыма без огня.
Значит, раньше от баб получал все, что хотел, и не привык к отказам.
Вот его и бомбануло.
Хм... А был бы богатым, что, спокойно бы проглотила оскорбления?
И город известен