5 июля мир отмечает День рождения бикини

77 лет назад, именно в этот день в далёком 1946-м, французская стриптизёрша Мишелин Бернардини вышла на подиум в Париже, прикрытая лишь двумя узкими полосками ткани. Стриптизерша, потому что профессиональные манекенщицы "такую стыдобу" демонстрировать отказались.
Историки утверждают, что раздельные женские купальники существовали еще в Древнем Риме, и подтверждение этому - знаменитая мозаичная картина с изображением гимнасток в открытых купальниках, найденная на Сицилии и датированная IV—III веками до нашей эры.
Однако менялись эпохи, менялись нравы, и человечество навязывало женщинам всё большую целомудренность в одежде.
Однако, всё течёт и всё изменяется. В мае 1946 года во Франции владелец сети бутиков одежды Жак Эйм представил к новому сезону раздельный женский купальник под названием Atome. Пляжная одежда прикрывала только небольшую часть тела. Впрочем, лиф там был достаточно высоким, а трусики больше напоминали шорты. В 1940-х никто из дизайнеров не осмеливался предложить модель женского купальника, открывающую пупок.
До исторической презентации "настоящего" бикини оставалось чуть менее 2-х месяцев.
Автором революционного тогда пляжного наряда стал 50-летний Луи Реар (Louis Réard 10.10.1896 – 16 09.1984) – французский автомобильный инженер и дизайнер одежды.
Во время войны Луи отказался от инженерии и занялся бизнесом своей матери – производством нижнего белья. Отдыхая в Сен-Тропе, он заметил, что женщины закатывают края своих купальников, чтобы получить равномерный загар.
5 июля 1946 года Луи явил своё творение миру - пляжный наряд состоял из четырех треугольников: два прикрывали грудь, а два были сшиты в виде трусиков.
Назвали новый купальник "бикини" — по имени атолла в Тихом океане, где Соединенные Штаты Америки провели испытание своей первой атомной бомбы.
Кроме того, продвигался слоган этой выставки, который гласил: "Бикини – разделенный Атом!".
Реар хотел подчеркнуть, что его новинка в пляжной моде должна произвести в обществе эффект взрыва. Так и получилось. Всё с самого начала пошло со скандала. Купальник отказались демонстрировать на себе все профессиональные манекенщицы. В итоге изобретателю пришлось прибегнуть к услугам 19-летней стриптизерши из казино. Сказать, что зрители были в шоке - ничего не сказать.
В католических странах, в частности в Испании, Италии и Португалии, бикини сразу же запретили. В США за ношение таких купальников штрафовали, а в Германии привлекали к общественным работам в домах престарелых.
И только через 10 лет, Бриджит Бордо, появившаяся в бикини на экранах во франко-итальянском фильме «И Бог создал женщину», да ещё и устроившая "скандальную" фотосессию в купальнике, переломила ситуацию в пользу "четырех треугольников". Женщины сразу захотели подражать Бордо, а мужчины с этим согласились.
Бум изобретения позволил Луи открыть магазин бикини, которым он управлял им следующие 40 лет.
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В Советский Союз мода на открытые купальники пришла в шестидесятые годы. Главная героиня кинокартины "Операция Ы" в лице юной актрисы Натальи Селезневой несколько раз мелькнула на кадрах в бикини, чем вдохновила советских женщин. Правда, в продаже таких купальников не было. Самые раскованные модницы шили бикини сами, причем в основном из ситца: эластичных тканей в те времена в магазинах не было.
Обыденностью в нашей стране бикини стали только в 80-х годах.
Во многих туристических городах Италии для отдыхающих и сейчас действует "запрет на бикини". Штрафы за нарушения доходят до 500 евро. Так в Венеции туристам запрещается ходить в одном купальнике - в том числе на частных яхтах, пришвартованных в черте города. В Сорренто задержат и оштрафуют за дефиле с голой грудью, в бикини, купальнике и плавках за пределами пляжей или бассейнов.
Минтуризма Дагестана выпустило специальную памятку с нормами поведения для туристов. Часть рекомендаций была связана с одеждой. В частности, приезжающим в регион мужчинам рекомендовали забыть про шорты и майки, а женщинам — отказаться от мини-юбок и другой открытой или облегающей одежды.
На Кипре и Кубе запреты на ношение плавок-купальников и селфи топлесс отменены - страны слишком зависят от туристов, чтобы их ограничивать.
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Энерговыделение при взрыве термоядерного устройства в 1954 году многократно превзошло расчёты учёных и достигло 15 мегатонн. В результате испытаний окружающей среде был нанесён колоссальный ущерб. У жителей близлежащих островов, а также у оказавшихся вблизи места испытания моряков впоследствии отмечались проявления лучевой болезни, развились тяжёлые недуги. Радист японского судна, которое оказалось ближе всех к эпицентру взрыва, скончался через несколько месяцев после облучения.