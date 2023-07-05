5 июля мир отмечает День рождения бикини

Однако, всё течёт и всё изменяется. В мае 1946 года во Франции владелец сети бутиков одежды Жак Эйм представил к новому сезону раздельный женский купальник под названием Atome. Пляжная одежда прикрывала только небольшую часть тела. Впрочем, лиф там был достаточно высоким, а трусики больше напоминали шорты. В 1940-х никто из дизайнеров не осмеливался предложить модель женского купальника, открывающую пупок.

До исторической презентации "настоящего" бикини оставалось чуть менее 2-х месяцев.

Автором революционного тогда пляжного наряда стал 50-летний Луи Реар (Louis Réard 10.10.1896 – 16 09.1984) – французский автомобильный инженер и дизайнер одежды.

Во время войны Луи отказался от инженерии и занялся бизнесом своей матери – производством нижнего белья. Отдыхая в Сен-Тропе, он заметил, что женщины закатывают края своих купальников, чтобы получить равномерный загар.

5 июля 1946 года Луи явил своё творение миру - пляжный наряд состоял из четырех треугольников: два прикрывали грудь, а два были сшиты в виде трусиков.