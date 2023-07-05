В Волгограде 15-летний подросток подкурил от Вечного огня

В городе-герое Волгограде 15-летний подросток как ни в чём не бывало подкурил от Вечного огня братской могилы, которая находится прямо в центре города. Подростка задержали сотрудники ППС. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».