В Волгограде 15-летний подросток подкурил от Вечного огня

934
1
1
В центре Волгограда сотрудники ППС задержали 15-летнего парня, который решил прикурить сигарету прямо от пламени Вечного огня.
В городе-герое Волгограде 15-летний подросток как ни в чём не бывало подкурил от Вечного огня братской могилы, которая находится прямо в центре города. Подростка задержали сотрудники ППС. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».
Наказание предполагает обязательные работы, штраф в 40 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трёх месяцев, сообщает Комсомольская правда.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Новости партнёров
реклама
А потом всё равно жопой в угли!