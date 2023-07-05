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В Волгограде 15-летний подросток подкурил от Вечного огня

В Волгограде 15-летний подросток подкурил от Вечного огня

Автор:
05 июля 2023 11:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Вечный огонь   Видео   Волгоград   интересное   подросток   полиция   фото   
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В центре Волгограда сотрудники ППС задержали 15-летнего парня, который решил прикурить сигарету прямо от пламени Вечного огня.

В городе-герое Волгограде 15-летний подросток как ни в чём не бывало подкурил от Вечного огня братской могилы, которая находится прямо в центре города. Подростка задержали сотрудники ППС. Решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела по статье «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Наказание предполагает обязательные работы, штраф в 40 тысяч рублей или лишение свободы сроком до трёх месяцев, сообщает Комсомольская правда.

Источник:

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Метки: Вечный огонь   Видео   Волгоград   интересное   подросток   полиция   фото   
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6  комментариев
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16k
Smiley 56 минут назад
обязательные работы, штраф в 40 тысяч рублей???
А потом всё равно жопой в угли!
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10k
Бритва 20 секунд назад
одни прикуривают от вечного огня, другие ставят памятники солженицину, велика ли разница?
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3k
Alex Полчаса назад
Мочить урода!
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9k
Борис Карабанов 58 минут назад
Поступок, безусловно, омерзительный и не должен остаться безнаказанным, но как сюда подтягивают ст.244 УК РФ не вполне понятно. И ещё. Есть такое слово "подкурил" или это что-то из новояза? Раньше ПРИкуривали.
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968
ruslan d 59 минут назад
Ну в сегодняшних реалиях это еще цветочки ... Хотя как до такого додуматься можно , совершенно не понятно .
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968
ruslan d 59 минут назад
Ну по в сегодняшних реалиях это еще цветочки ... Хотя как до такого додуматься можно , совершенно не понятно .
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